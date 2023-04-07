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「我想周休三日」上班族最感幸福老闆排名 網紅奪冠

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導
圖為蔡阿嘎（右）和老婆二伯出席兔年燈展記者會情形。記者林怡秀／攝影
圖為蔡阿嘎（右）和老婆二伯出席兔年燈展記者會情形。記者林怡秀／攝影

1111人力銀行「2023上班族幸福感調查」顯示，上班族幸福指數57分，不滿意部分來自於薪水與福利，調查顯示，有高達72.4%的受訪者表示如果有機會，想進到藝人/網紅旗下工作，而最讓上班族感到幸福的老闆排名，由蔡阿嘎勇奪冠軍，其次則是藍心湄、周杰倫、五月天阿信、陶晶瑩。

日前發生議員被助理群指控是慣老闆，雙方互告鬧上法院，引發網友高度關注，本次調查發現，全台灣上班族最想跟老闆喊話「老闆我要加薪」、「公司有賺錢要跟員工分享」、「年終分紅太少了」、「不要再說能者多勞」、「別拿責任制來壓榨員工」、「下班時間不要傳訊息給我」、「不要整天畫大餅」、「加班就要給加班費」、「我想周休三日」以及「講話不要尖酸刻薄」。

慣老闆令人心累，但有機會和藝人/網紅共事是否會增加工作幸福感呢?調查顯示，有高達72.4%的受訪者表示如果有機會，想進到藝人/網紅旗下工作，而最讓上班族感到幸福的老闆排名，由蔡阿嘎勇奪冠軍，其次則是藍心湄、周杰倫、五月天阿信、陶晶瑩、瘦子、賈靜雯、炎亞倫、黃路梓茵以及創業經驗豐富的徐乃麟。

藝人/網紅老闆能夠受到上班族青睞的原因，主要是「願意和員工分潤共享獲利38.7%」、「工作內容有趣好玩35.0%」、「大方招待員工旅遊31.7%」、「可以累積相關人脈及經驗30.6%」以及「拿到豐厚年終獎金29.4%」。

1920年以油品起家的「福壽實業」走過百年歷史，以完善的福利措施，促進員工身心靈的健康，重視職場安全並致力提升友善環境，福利措施包括每年一次員工健康檢查、團體保險、防疫險、國內外旅遊、尾牙同樂餐會、模範勞工表揚、子女教育獎學金、婚喪喜慶賀奠金、三節禮品、員工進修補助、生日禮券、員工急難補助、公司產品提貨劵等以及員工持股信託(並提供員工每月自提額之20%當作鼓勵)。

1111人力銀行發言人黃若薇表示，「人才是企業中最珍貴的資產」，以下四點建議打造友善職場，首先「雇主提供有競爭力的薪資和福利」，包括薪資條件及退休制度，錢給到位是第一要緊事，其次「提供發展機會和培訓」，企業需要給予適當的培訓和發展機會，讓員工不斷精進學習，第三「建立良好的企業文化」，讓員工能夠感到被尊重，第四「企業提供有意義的工作」，員工有具體貢獻，並且認同工作對於企業和社會富有意義，珍惜每一位員工的價值，營造勞資良性互動，企業發展才能走得長遠。

為讓更多求職者了解企業在人才培育和永續發展上的用心，1111人力銀行特別與37頻道東風衛視合作，每周六晚間八點推出「請問老闆？」節目，安排工作環境直擊及大學新鮮人現場面試，讓更多人認識不同產業的品牌故事及企業福利。

老闆 上班族

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