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少數人知道的「年薪百萬工作」 內行人大讚：還不用加班

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友曝「傳產外派幹部」也能達到年薪百萬，引發網友熱議。示意圖／ingimage
一名網友曝「傳產外派幹部」也能達到年薪百萬，引發網友熱議。示意圖／ingimage

年薪百萬的工作人人想入行，不過除了醫師、工程師、機師等，還有哪些是年薪百萬的工作呢？日前有女網友分享「很少人提到的年薪百萬職業」，指出「傳統產業外派」也是年薪百萬工作之一，而且工時穩定福利又好。

一名女網友在Dcard發文分享，雖然船員、機師、業務跟教練都可以達到年薪百萬，但是工時較長，就算獲得年薪百萬也是要不眠不休工作，不過「傳產外派」不用爆肝就可以達到年薪百萬。

她指出自己是鞋廠的外派台籍幹部，目前年資3年，年薪高達120萬，畢業後第一份正職工作就是外派到越南鞋廠，現在調到印尼廠，工時都是從上午7時30分做到下午4時30分，越南的每年放假日約60-70天，印尼的放假日則為120-130天。

針對薪水與福利，原PO表示從培訓幹部開始做起是3萬8000元，3個月試用期通過後可以達到4萬元，後續一級加6000元，年中考績跟年底的年終獎金合計6個月。一年有返台來回機票7次，年假50天，年資假10天，如果該年度沒用完，還可以結算成現金，在當地包吃包住，有健身房、餐廳、專人幫忙洗衣，幾乎不用額外開銷，外出也有司機接送，培訓課程也能免費上。

對此，有網友回應「外派是很不錯，但是比較想在台灣工作」、「外派要學會存錢理財，尤其是自我投資」、「外派很好，但是如果不想要再外派了，回台灣公司會沒有自己的位置，尤其台灣的工作機會越來越少，到時候又得重新累積年資」。

年薪

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