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老闆給150萬資遣費要他離開 理由曝光讓眾人直呼「太佛心」

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友遭到資遣，佛心老闆卻給他150萬資遣費，讓他到大公司發展。示意圖／Ingimage
一名網友遭到資遣，佛心老闆卻給他150萬資遣費，讓他到大公司發展。示意圖／Ingimage

上班族若被裁員，多半是愁容滿面，趕緊尋找下一份出路，不過日前有位網友分享「佛心老闆」將他裁員的經歷，讓不少人大讚「羨慕了」。原來是他的老闆希望原PO跳槽到大公司發展，因此給了他150萬的資遣費，讓他安心離開。

一名網友在Dcard發文表示，他現在月薪5萬2000元，年資3年，老闆對員工很好，不會要求加班，年終獎金也有3個月以上，還規定前輩不能罵晚輩，讓公司氣氛很和樂，不過日前老闆卻資遣他。

原PO指出，老闆告訴他「我們只是20幾人的小公司，等員工退休後我想把公司收起來，但是你還很年輕，只有27歲，我希望可以照顧員工到退休，因為我已經78歲也沒有小孩，如果將來公司不在了，會讓你中年失業，我覺得這樣很對不起你」。

最後老闆給了原PO資遣費150萬，要他去值得信賴的公司，還告訴他「公司永遠是你的家，只要未來有困難，老闆還在就會照顧你」，讓他坦言「離開熟悉的環境，加上老闆真的人很好，讓我有點捨不得」。後來老闆也透過關係，把他介紹給幾間大公司的主管，並讓他在最後的上班期間不用工作，專心準備面試，讓原PO十分不捨。

文章曝光後，引來網友熱議，不少人大讚「150萬資遣費太佛了吧，老闆是在開公司還是開廟」、「三年的資遣頂多給1.5個月，老闆給到150萬，你可以認乾爹，幫他晚年善後了，真的是佛心老闆」、「你老闆是人間活佛」。

老闆 資遣

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