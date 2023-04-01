工程師生涯總收入可達1.6億？算法曝光慘遭吐槽 老鳥揭開實情

科技業的相關話題時常在網路上掀起討論，一名網友和在一線IC設計大廠的同學聊天時，談到工程師的生涯總收入，甚至保守估計職場生涯可以賺到1.6億元。貼文曝光後，釣出同行老鳥出面吐槽，「這幻想薪資只在夢裡有」。

一名網友在PTT上以「一線大廠工程師生涯總收入」為題發文，原PO透露最近和在一線IC設計大廠的同學聊天，談到工程師的生涯總收入，參考公司的前輩後，假設41歲升上管理職，保守估計職場生涯可以賺到1.6億元，「我原本預估可以有2億以上，不過這也很看個人，機運好的人要達到2億也是很輕鬆，分享一下讓大家參考嘍」。

原PO列出各年齡的平均年收和總收入： 26到28歲／平均年收220萬／總收入660萬 29到30歲／平均年收250萬／總收入500萬 31到35歲／平均年收400萬／總收入2000萬 36到40歲／平均年收500萬／總收入2500萬 41到50歲／平均年收680萬／總收入6800萬 51到55歲／平均年收800萬／總收入4000萬

貼文底下吸引大量回應，不少網友忍不住吐槽，「這幻想薪資只在夢裡有」、「這是每年在過年才有的數字」、「不要把這1、2年的爆發當常態」、「這麼好賺的話，一堆人40歲就可以退休」、「是不是想推學弟買房？」、「那種年收500萬以上的位置，比日本壓縮機還少」、「慢慢幻想吧孩子，滿手現金的時代已經過了」。

也有工程師透露實情，「我目前41歲，這輩子還沒拿過年收680萬，少的你補？」、「這是天選之人的算法，不是常態，已退發哥（聯發科）的我退到二線，年收入250到300萬，幾乎不加班才是生活」、「要常態維持年收500萬以上很難，3x歲的E9也才300萬」、「事實是40到60歲的大多數人年收只有400到500萬，除非你卡上處長，但怎麼可能人人都是處長」。