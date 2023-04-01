快訊

林佳龍喬選舉、趴趴走成「最高調府秘」 引發黨內質疑

當愛已成往事：張國榮離世20年，香港失落的自由反叛

聽新聞
test
0:00 / 0:00

做8年餐飲服務業！她順利轉行上市公司「坐辦公室」 網讚：不容易

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO在餐飲服務業工作8年，最後順利轉行到上市公司的行政總務單位，非新聞當事人。 示意圖／聯合報系資料照片
原PO在餐飲服務業工作8年，最後順利轉行到上市公司的行政總務單位，非新聞當事人。 示意圖／聯合報系資料照片

每個人對於工作的理想條件都不同，離職和轉行的原因也百百種。一名女網友在網路上發文，提到自己在餐飲服務業做了8年，期間不斷面試行政和客服類型的工作，失敗無數次後才順利應徵到上市公司的行政總務單位，而貼文曝光後也掀起討論。

日前一名女網友在Dcard上以「做餐飲業8年轉到行政總務」為題發文，她透露目前25歲，私立科技大學餐飲相關科系畢業，在餐飲服務業做了8年，期間不斷面試行政和客服類型的工作，雖然求職網站上寫的薪水不高，「但這些公司感覺就需要有經驗的人來做，一次次面試都沒通知，讓我感到非常絕望」。

然而，原PO某天在求職網站上看到上市公司電話客服人員的職務，並一如往常地按下應徵按鈕。公司隨後寄發面試通知，但當天居然要介紹公司產品，原PO因為沒有經驗，所以實在講不出什麼內容，面試過程也極度緊張。五天後，公司主管致電原PO，要她重新面試一次，「還跟我說不要因為想要進我們公司，而選了不喜歡的職位」。

原PO表示第二次面試時，主管給了更多職位機會，她就選了月薪3萬3的行政總務，而且對方還主動開了更高的薪水。原PO認為公司不僅福利好，還常常送自家產品給員工，三節獎金和員工旅遊也都沒少。原PO坦言目前入職大約一星期，整體感受相當好，和餐飲業有很大的差異，工作量也不會太多。

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「希望我的找工作之路也這麼順利」、「我連面試機會都沒有，沒去過大公司，完全不懂有福利是什麼感覺，希望能沾沾妳的喜氣」、「餐飲做8年真的很厲害，我之前在餐飲打工3個多月，做到想把店連同慣老闆一起燒掉」、「恭喜妳，餐飲業要轉職真的很困難，妳轉職成功真的很不容易」。

也有網友分享類似經驗，「我也是餐飲做了10年，轉行政職快4年，見紅就休的日子真的有夠開心」、「在火鍋店工作4年，是內外場都要做的那種，每天回家都超級臭又累個半死，現在換坐辦公室真的覺得超棒」、「我打工也是做餐飲，畢業之後來辦公室覺得有夠幸福」、「我是餐飲業業務10年轉職成功，目前在科技業當董辦秘書，超喜歡我的新工作，而且也開啟不同的視野」。

面試 餐飲業 Dcard 求職

延伸閱讀

工作壓力大到她憂鬱 網一看細節狂勸：直接離職最好

面試太緊張被喊卡「下次重來」 網安慰：第一次聽到這種佛心主管

剛入職就被主管勸「快逃」！她猶豫要走嗎 網分析公司有3點才能待得久

竹科女工程師想棄高薪「搬去台北找男友」 眾人1理由狂勸退

相關新聞

做8年餐飲服務業！她順利轉行上市公司「坐辦公室」 網讚：不容易

每個人對於工作的理想條件都不同，離職和轉行的原因也百百種。一名女網友在網路上發文，提到自己在餐飲服務業做了8年，期間不斷面試行政和客服類型的工作，失敗無數次後才順利應徵到上市公司的行政總務單位，而貼文曝光後也掀起討論。

工作壓力大到她憂鬱 網一看細節狂勸：直接離職最好

上班族在辭職前總有許多考量，日前一名女網友發文指出，她擔任會計助理已經滿3年，但每個月薪水不到2萬7000元，而且每天通勤時數長達3小時，讓她疲憊不堪，加上自身有憂鬱症，感覺到工作壓力龐大，但又擔心直接辭職會造成經濟負擔，因此上網拋問「工作影響心情，該直接辭職嗎？」

面試太緊張被喊卡「下次重來」 網安慰：第一次聽到這種佛心主管

新鮮人在求職過程中難免會緊張，不過日前一位求職者分享，她遇到一次大規模面試，在最後一關表現不好，沒想到主管給予她「下次面試機會」，讓她難過表示「準備面試弄到心力交瘁」，文章曝光後，網友一致認為「感覺主管喜歡妳，才給妳再次面試的機會！」

桃園機場公司5月徵才 新進起薪3萬6、最高7萬4

桃園國際機場股份有限公司5月徵才，啟動2023年人才招募計畫，預計公開甄選45名工程、行政管理、運輸管理及身心障礙類組等...

機場公司5月大舉徵才 預計甄選45名最高起薪達7.4萬

桃園國際機場公司為推動重大工程建設並擴大服務量能，將於今年（2023）5月啟動人才招募計畫，預計公開甄選45名工程、行政...

剛入職就被主管勸「快逃」！她猶豫要走嗎 網分析公司有3點才能待得久

好不容易找到工作，但才剛到新公司就被主管勸「快逃」那該怎麼辦？一名女網友表示，剛入職不到3個月，就被資深主管勸「快離職」，連其他部門的同事也是一樣勸她快逃，但由於她才剛轉職，因此相當猶豫「真的要走嗎？」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦