做8年餐飲服務業！她順利轉行上市公司「坐辦公室」 網讚：不容易

每個人對於工作的理想條件都不同，離職和轉行的原因也百百種。一名女網友在網路上發文，提到自己在餐飲服務業做了8年，期間不斷面試行政和客服類型的工作，失敗無數次後才順利應徵到上市公司的行政總務單位，而貼文曝光後也掀起討論。

日前一名女網友在Dcard上以「做餐飲業8年轉到行政總務」為題發文，她透露目前25歲，私立科技大學餐飲相關科系畢業，在餐飲服務業做了8年，期間不斷面試行政和客服類型的工作，雖然求職網站上寫的薪水不高，「但這些公司感覺就需要有經驗的人來做，一次次面試都沒通知，讓我感到非常絕望」。

然而，原PO某天在求職網站上看到上市公司電話客服人員的職務，並一如往常地按下應徵按鈕。公司隨後寄發面試通知，但當天居然要介紹公司產品，原PO因為沒有經驗，所以實在講不出什麼內容，面試過程也極度緊張。五天後，公司主管致電原PO，要她重新面試一次，「還跟我說不要因為想要進我們公司，而選了不喜歡的職位」。

原PO表示第二次面試時，主管給了更多職位機會，她就選了月薪3萬3的行政總務，而且對方還主動開了更高的薪水。原PO認為公司不僅福利好，還常常送自家產品給員工，三節獎金和員工旅遊也都沒少。原PO坦言目前入職大約一星期，整體感受相當好，和餐飲業有很大的差異，工作量也不會太多。

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「希望我的找工作之路也這麼順利」、「我連面試機會都沒有，沒去過大公司，完全不懂有福利是什麼感覺，希望能沾沾妳的喜氣」、「餐飲做8年真的很厲害，我之前在餐飲打工3個多月，做到想把店連同慣老闆一起燒掉」、「恭喜妳，餐飲業要轉職真的很困難，妳轉職成功真的很不容易」。

也有網友分享類似經驗，「我也是餐飲做了10年，轉行政職快4年，見紅就休的日子真的有夠開心」、「在火鍋店工作4年，是內外場都要做的那種，每天回家都超級臭又累個半死，現在換坐辦公室真的覺得超棒」、「我打工也是做餐飲，畢業之後來辦公室覺得有夠幸福」、「我是餐飲業業務10年轉職成功，目前在科技業當董辦秘書，超喜歡我的新工作，而且也開啟不同的視野」。