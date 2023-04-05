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面試主考官咄咄逼人「惹哭所有應徵者」 3天後卻有意外結果

聯合新聞網／ 綜合報導
一位日本求職者在最終面試時，因意外狀況，導致在場面試者竟然都哭了出來。示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage
一位日本求職者在最終面試時，因意外狀況，導致在場面試者竟然都哭了出來。示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage

一般人在面試的時候，都會想盡量保持儀態，以便給主考官留下良好的印象。然而近來日本媒體報導，有一位求職者在面試時，卻因為某些意外狀況，讓她忍不住當場掉淚。不過到最後，卻產生了意想不到的面試結果。

根據日本媒體「日刊SPA！」報導，一位化名富田由美的23歲女性，過去畢業於一間地方大學，並開始到處求職。然而由美的求職過程卻不太順利，幾乎都被各企業拒於門外。最後只有一家食品業的公司，有成功通過第一、二階段，準備要進行最終的面試。

正當由美在為此高興時，她卻意外得知，好友A也進到了同間公司的最終階段，代表她們可能得彼此競爭。除了她們以外，最終面試另外還有一人，三人就一同接受面試官的詢問。

由美雖然感到有些緊張，不過在面試回答過程中，還算發揮得順利。不過好友A卻因為緊張過度，發揮得很不順，而且面試官發現A的回答不自然後，態度還變得更加咄咄逼人，使得好友A陷入窘境，後來更忍不住哭了出來。

結果好友A的情緒，感染到第三位面試者，讓她講沒幾句話，也開始掉下淚來。眼見其他兩人都哭哭啼啼的，由美自己也受到影響，等到面試官再回過頭來問她話時，她也忍不住哭了。三位面試者就這樣，在哭泣聲勉強完成面試。

不過，就在面試過後三天，三位面試者竟然都收到了錄取通知。原來面試官認為，這三個人在面試時展現出真性情，認為這樣誠懇的態度非常好，所以決定錄取她們。也讓這起意外的面試過程，最終留下了好的結果。

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