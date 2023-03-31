台中老宅倒塌壓死3工人 職安署：開罰30萬、停工處分

台中市昨發生工安意外，現場三名工人遭磚牆壓埋死亡。勞動部職安署指出，初步調查發現是因接近磚壁等構造物的場所從事開挖作業，未採取地盤改良及構造物保護等預防設施，導致緊鄰2樓老舊建物倒塌肇災。災後已立即停工處分，對於施工廠商未善盡施工安全管理責任，將以職安法開罰30萬元，未採取必要安全設施致勞工部分則移送地檢署偵辦。

職安署說，昨天上午10點40分許，台中市中區某建築工地開挖施作擋土牆時，造成鄰房2樓老舊建物倒塌，致3名勞工被磚牆壓埋死亡職災，勞動部立即指派職安署中區職安中心主任李文進率隊至災害現場查處，初步調查發現是因於接近磚壁等構造物的場所從事開挖作業，未採取地盤改良及構造物保護等預防設施，導致緊鄰2樓老舊建物倒塌肇災。

職安署表示，災害現場已立即予以停工處分，對於施工廠商未善盡施工安全管理責任，將依職業安全衛生法裁罰30萬元;另雇主未採取必要安全設施致勞工死亡部分，將移送地檢署偵辦，同時依規定公布事業單位名稱及負責人姓名並刊登於重大職災公開網。

此外，職安署中區職安中心將督促事業單位處理後續職業災害補償及賠償事宜，並請台中市政府勞工局啟動「職業災害勞工個案主動服務計畫」(FAP)機制，關懷罹災者家屬並給予協助。

職安署進一步表示，本案災害係鄰房倒塌致工作者罹災，涉及公共安全及勞工安全，將強化機關橫向聯繫預防類似災害發生，除促請各勞動檢查機構洽商地方政府建築主管機關於核發拆除執造時，副知勞動檢查機構，以利列管拆除工程，加強防災宣導及輔導。另對於全國各地展開之都更建案，也將洽請內政部營建署協助，研議從都更申請程序一開始即導入風險評估及安全設計，力促都更案從拆除、改（興）建、使用維運等，能使工作者及居住者更為安全。