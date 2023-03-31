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工作壓力大到她憂鬱 網一看細節狂勸：直接離職最好

聯合新聞網／ 綜合報導
一名上班族因為通勤時間過長，導致工作壓力大，猶豫是否該辭職。示意圖／ingimage
一名上班族因為通勤時間過長，導致工作壓力大，猶豫是否該辭職。示意圖／ingimage

上班族在辭職前總有許多考量，日前一名女網友發文指出，她擔任會計助理已經滿3年，但每個月薪水不到2萬7000元，而且每天通勤時數長達3小時，讓她疲憊不堪，加上自身有憂鬱症，感覺到工作壓力龐大，但又擔心直接辭職會造成經濟負擔，因此上網拋問「工作影響心情，該直接辭職嗎？」

一名網友在Dcard發文指出，她擔任會計助理已經3年了，一個月薪水不到2萬7000元，每天朝九晚五工作，雖然年終有1.5個月，公司氛圍不錯，同事也很好相處，但她的通勤時間要3個小時，每天很早就起床，回家忙完事情就晚上9時了，讓她覺得疲憊不堪。

原PO指出，加上她罹患憂鬱症，每個週末都會很憂鬱，想要直接辭職又擔心錢不夠用，她尋求網友意見「大家覺得我該繼續撐到領完年終辭職，還是現在馬上就離職比較好？我每天都帶著沈重的心情上班，感覺好累」。

對此，有職場過來人指出「花那麼多時間，結果領基本薪資，那乾脆在家裡附近的超商上班就好了，不用跑那麼遠，錢還比較多」、「比較建議騎驢找馬換工作環境，除非妳的身心狀況已經嚴重影響到生活了，那就裸辭好好調養身心。在待業期間可以找些課程來上，也建議妳要找到適合自己紓壓的方式，像是運動、正念冥想等，休息時可以看些心理學、心靈成長的書籍，會有幫助的」、「我覺得妳可以邊工作邊找新的是最保險的，但如果是我的話我會換啦，因為我不太能接受每天通勤3小時，有點太久了。我會寧願找近的，把那些時間省下來，拿去學新的東西，妳在市場上才會越來越有價值」。

上班族 職場 離職

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