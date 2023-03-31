面試太緊張被喊卡「下次重來」 網安慰：第一次聽到這種佛心主管

新鮮人在求職過程中難免會緊張，不過日前一位求職者分享，她遇到一次大規模面試，在最後一關表現不好，沒想到主管給予她「下次面試機會」，讓她難過表示「準備面試弄到心力交瘁」，文章曝光後，網友一致認為「感覺主管喜歡妳，才給妳再次面試的機會！」

一名女網友在Dcard發文指出，她到某間公司面試，中間有很多層級面試關卡，原本前面都進行得很順利，但到後來跟高階主管面談時，她卻回答不出對方問的問題，讓她坦言「這是我最糟糕的表現，可能第一次到這種規模的公司面試我真的很緊張，而且也感受到越高階的主管面試的方式也不太一樣，對於沒準備到的問題臨場反應也不好」。

沒想到該主管卻安慰她「不要緊張，第一份工作對妳一定很重要，妳可以想一想要現在回答，還是會去再想想準備得更完整之後我們再約一次。我看妳是高雄人，那我們約線上面試好了，來台北一趟不容易吧？」然後還跟她分享面試應該要怎樣回答、主管們時間有限應該要怎樣短時間展現自己、讓主管知道要選你而不是選別人之類的心法。

原PO指出，雖然她再次約了線上面試，但覺得十分沮喪，認為自己沒有好好把握機會，就算下次準備好了，也會被新的問題給考倒，讓她直呼「準備面試準備到心力交瘁」。

文章曝光後，多數網友安慰她「這個主管人很不錯，願意再給妳一次機會，不妨好好把握吧」、「第一次聽到能夠重新面試的！感覺主管很喜歡妳」、「主管都給妳機會了，妳不好好把握還在那邊自怨自艾，真的很浪費主管給妳的機會」、「這主管不錯，如果有上的話好好做吧，感覺這主管是會培養人才且不會凹人的好主管」、「感覺上如果能成功被錄用，就是一家可以待很久的公司。聽起來蠻暖的，繼續加油，這種佛老闆還真沒遇過」。