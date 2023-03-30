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剛入職就被主管勸「快逃」！她猶豫要走嗎 網分析公司有3點才能待得久

聯合新聞網／ 綜合報導
好不容易找到工作，但才剛到新公司就被主管勸「快逃」那該怎麼辦？示意圖/ingimage
好不容易找到工作，但才剛到新公司就被主管勸「快逃」那該怎麼辦？示意圖/ingimage

好不容易找到工作，但才剛到新公司就被主管勸「快逃」那該怎麼辦？一名女網友表示，剛入職不到3個月，就被資深主管勸「快離職」，連其他部門的同事也是一樣勸她快逃，但由於她才剛轉職，因此相當猶豫「真的要走嗎？」。

該名網友在Dcard好奇發問，「請問各位有沒有遇過剛進去沒多久，主管就叫你快逃的經驗」，她表示自己剛轉職找到新工作，但入職不到三個月，不止有資深業務主管勸她快逃，連其他部門的人也告訴她，「看到其他機會就快走」。

原po解釋，自己容易受言語影響，加上目前職務上的產品真的不好銷售、分紅也少，但這間公司是她轉職後的第一份工作，現在又有點成績，因此讓她相當猶豫「真的要走嗎？」，同時也好奇「主管這樣的心態是什麼，是真的希望不要再有人進來被荼毒嗎？」。

文章曝光，網友們紛紛留言，文章曝光，網友們紛紛留言，「我倒是遇過我剛入職隔天主管就落跑了，我也很快跟上」、「我也是進公司沒幾天，帶我的主管要離職了，她很誠實告訴我公司部門亂象，然後人員縮編到極致」、「我遇到的是主管不想帶新人也怕自己被取代 所以一直勸退新人」、「真的要跑，勸離的通常不是什麼好公司」。

另外，也有網友分析2點原因，「1.主管好人、人老實：知道這公司有多賽，為妳好勸妳快逃；2.他為了啥原因/利益說謊想騙妳離開：有這種主管，我個人也是建議快逃比較好」。

該名網友認為1間公司要能待得久有3項重點，「1.妳的直屬主管很厲害且照顧妳，會為妳發聲，而且妳能從他身上學習讓自己進步；2.他在公司有份量，他的意見在公司是會被重視；3.最後是公司的氛圍、同事間的相處是舒服自然的，太戲劇化會很令人煩躁」。

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