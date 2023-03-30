國立大學畢業窮忙1年多「換6工作」 文組女曝：存款還有50萬

畢業季即將來臨，許多準畢業生都相當煩惱，對於將來的求職道路很迷茫。一名國立大學傳播相關科系畢業的女網友在網路上發文，分享自己換工作的歷程，也感嘆「追求高薪的自己已經沒了，穩定存錢才是好辦法」，而貼文曝光後也掀起討論。

一名女網友在Dcard上以「文組的窮忙分享」為題發文，她透露自己是國立大學傳播相關科系畢業，出社會第一份工作是月薪2萬9、月休8天的「電視台助理導播」，但因為北漂身分，所以需要負擔房租和生活費，基本上沒辦法存錢，而且看到同事結婚生子後薪水還是3萬初，下班後還要跑外送兼職，不是自己想要的未來模式，因此決定離職。

原PO提到第二份工作是月薪3萬5、輪班月休4天的「兒童攝影助理」，雖然可以存到錢，但因為需要一直逗小孩笑，加上常常要拿很重的裝飾品，或是無法避免地蹲跪在地上，導致膝蓋都會受傷，而且休假時間也不多，覺得沒有生活品質，於是也選擇離職。

原PO表示第三份工作是月薪2萬7、周休2日的「安親班老師」，當時放棄了北漂生活，選擇回家鄉打拚，想說隨便找個工作，只要每個月可以存到2萬就好。不過，原PO因為無法順利管教孩子，間接影響自己的情緒，經常和男友發生爭執，再加上不想放棄大學所學的專業，因此決定離開。

原PO接著談到第四份工作是基本薪資、輪班月休8天的「客家電台行政人員」，雖然是自己有興趣的領域，但因為工作內容複雜，而且是家族企業，所以每個人的工作都分配不均，自己甚至需要處理台長的私人事務，最後也走向離職。

原PO指出第五份工作是月薪3萬6、月休4天、每日工時長達11小時的「寢具店門市店員」，這份工作是以前打工認識的姊姊創業後介紹的，但入職後對方不斷提高業績獎金的標準，同時生活品質也不好，所以選擇辭掉工作，並讓自己好好休息三個月。

然而，原PO後來幸運考上「高鐵站務員」，除了坦言自己不想再換工作，也發現自己只是社會上的小螺絲，「追求高薪的自己已經沒了，穩定存錢才是好辦法，住家裡還是有住家裡的好處，真的可以省很多錢，裸辭的我居然還有存款50萬」。

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「感謝妳的分享，我也是文組，真的好迷茫，謝謝妳的文字讓我有動力」、「大四即將出社會的學店文組，在最後一學期才發現自己根本不想走本科系，最近很常焦慮到睡不著覺」、「我高中同學四中中文，畢業好幾年都還是做報社編輯，月薪3萬3，年薪不到60萬」。

也有網友提到，「為什麼北漂還是會找到3萬5以下的工作…妳做過的工作，光是待遇我都不會想投，國立學店沒那麼慘吧，我第一份就月薪3萬8的外商，我什麼都不會，只會英文」、「文組除了考公務人員，也可以專精自己的外語能力，找間外商是不錯的選擇」、「文組還是公職跟國考最穩」。