竹科女工程師想棄高薪「搬去台北找男友」 眾人1理由狂勸退

不少人會另一半而選擇換工作和對方同居，一名女工程師因緣際會到竹科工作，一開始很不喜歡新竹，但到職一年後也漸漸習慣了，男友則是在台北當公務員，雖然已遠距一年了，但她仍然想搬回台北，但換工作又擔心薪水低或分手後覺得可惜，於是想問問網友們的建議。

一名網友在Dcard「科技業板」發文，她從大學以來一直待在台北，直到去年因緣際會到竹科工作，不僅薪水較高、離父母家也近，但她一開始不喜歡新竹，在這沒什麼朋友、覺得很孤單，假日一刻也不想多待，現在到職一年也漸漸習慣了，男友則是在台北當公務員，因職務的關係不能調職，雖然他們已小遠距一年，但她表示，自己個性比較喜歡和男友黏在一起，但猶豫她在新竹租屋、男友則在台北住宿，因此每次都是對方休假開車來找她，早上上班時再開車回台北，雖然車程只有一小時不算太遠，但她仍然很心疼男友通勤。

因此，原po正在考慮搬回台北，但她認為目前的工作還不錯，同樣要租屋，但薪水不會這麼高，優點則是不用遠距和她很習慣台北的生活，但也擔心為了男友回台北工作，若之後分手放棄現在的工作會很可惜，令她相當煩惱，「不知道我是因為談戀愛後變得比較憂鬱，還是因為搬到新竹的關係，有人可以給建議嗎？」。

網友紛紛勸po，別為了男友換工作，「建議不要為了男人換工作，自己有穩定工作很重要」、「建議別為了男友換工作，一是像樓上所講的分手之後，你就只剩下一個爛工作了，二是除非你薪水能比你男友高，不然一般公務員的薪水在台北也沒有過的比較舒服吧…」、「不要為了男友換工作，但是可以考慮搬離新竹看看，我也是搬走之後才發現，原來待在新竹讓我這麼憂鬱」、「不要為了別人去台北，遠距的問題等你們要討論結婚再來談，你現在應該專注那之外的人生目標」。

有網友則認為，「離開新竹吧，這裡啥都沒，活在新竹、住在新竹的都超可悲，鄉下地方物價貴的比信義區還扯，我下輩子不要再來新竹工作」、「回台北，找一份適合自己的工作」、「台北找到更好的工作就可以去，沒有的話還是留在新竹」。

有網友則建議，「看妳自己對哪個比較重視，比較想要台北的生活樂趣又可以跟男友在一起就去台北，比較想要高薪就留新竹」。