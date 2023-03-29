全球狂裁員 開缺數還頻創新高的真相：網站職缺可能是「假」的

摘要 1. 你也看過求職網上的萬年職缺嗎？華爾街日報指出，美國求職者也開始遇到應徵不回，或是職缺掛在網站上長達好幾個月的狀況。 2. 人資經理受調查時表示，長期放徵才廣告，目的是讓外界覺得該公司還在成長，或是安撫過度勞累的員工。 3. 求職者識別假職缺的方法，包括檢查徵才廣告的發布時間，以及職位描述是否詳細，是否附上工作時程、明確的職責清單。

就業市場火爆的一個真相，竟是：職缺是假的！

23歲的布魯克（Brooke Wilemon）碩士畢業後應徵了一間保險公司的職缺。她仔細打扮儀容，坐在電腦前一遍遍重錄自動面試的問題。不久之後，她卻收到一封電子郵件，跟她說，這個職位沒有要招人。

去年8月被一間新創解雇的威爾（Will Kelly）求職時也發現，許多職缺被反覆張貼，在徵才網站上停留好幾個月，那些公司卻其實無意要錄取人。

《華爾街日報》報導，這個「幽靈工作」現象，某程度能解釋，為何科技巨頭持續裁員、許多行業也縮減招聘，美國的就業數據仍非常強勁。

3月初，美國勞工部公布，美國今年1月有超過1,080萬個職位空缺，已經是連續第20個月職缺數破千萬，遠超過疫情爆發前760萬的紀錄。

人資經理也招了。美國企業貸款商Clarify Capital去年9月調查1,000多位人資經理，27％的人表示他們的職缺發布時間超過4個月，沒有積極補人。

為何公司要這麼做？近一半的人資經理表示，徵才廣告能讓外界產生印象，覺得該公司還在成長。約三成的經理坦言，他們其實沒有要補人，只是放著職缺，讓過度勞累的員工抱持會有新血加入公司的錯覺。

不過，也有約三成的經理表示，他們單純只是不想錯過優秀的人才，因此才一直開著職缺，看有沒有機會吸引到頂尖好手。

數位行銷公司Fractl創辦人利柏特（Kelsey Libert）替人資的行為辯護。她說，某些職位的流動率比較高，像是助理。公司持續開缺，才能避免員工突然離職時，要花大錢打廣告徵人，又或者是，因為短時間內要徵到人，導致濫竽充數。

「為了平衡風險，你最好保留一些職缺。」她說。

但對求職者來說，這些職缺幌子會浪費時間，甚至可能使求職動力衰退，導致長期無業。求職者該如何識別假職缺？

首先，求職者可以檢查徵才廣告的發布時間。職涯諮詢師告訴Clarify Capital，職缺發布的時間越長，是幽靈工作的可能性越高。

美國求職網站Indeed公關部門副總裁多布羅斯基（Scott Dobroski）還建議，求職者可以檢視職位描述是否詳細，如果公司陳述更多職缺細節，包括工作時程、明確的職責清單，那這工作較有機會是認真開缺。

資料來源：華爾街日報、Fox Business、Clarify Capital

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