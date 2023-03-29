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「薪」酸！ 30歲以下勞工去年均薪3.4萬 只比前年多684元

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
面對萬物齊漲，青年勞工好「薪」酸，「低薪」一詞成了新世代的代名詞。示意圖。記侯永全／攝影
面對萬物齊漲，青年勞工好「薪」酸，「低薪」一詞成了新世代的代名詞。示意圖。記侯永全／攝影

面對萬物齊漲，青年勞工好「薪」酸。勞動部今公布15歲到29歲青年就業狀況調查指出，2022年青年勞工現職工作均薪為3萬4019元，跟2021年的3萬3335元比較，平均薪資只漲了684元、2.05%，若與2012年相比，十年間則增加6594元、24%。想轉職者占32.7%，原因以以「薪資及福利不符期望」占51.8%最高。

勞動部於2022年10至11月期間，以參加勞工保險之本國籍受僱青年(15-29歲)勞工為調查對象，辦理「15-29歲青年勞工就業狀況調查」，回收有效樣本4029份。

調查結果指出，2022年青年勞工現職工作平均薪資3萬4019元，較2020年增加1732元、5.4%，較2012年增加6594元、24%，65.3%曾於現職工作獲得加薪，獲加薪原因以「個人在原職務表現良好」占30.8%最高，「公司全面調薪」占27%次之。

若排除只有打工經驗的學生，其他青年勞工(簡稱非學生青年勞工) 現職工作平均薪資為3萬4918元，與其初次就業(非學生時期打工)時相較，平均增加5212元。

針對青年勞工對薪資的期望，調查指出，青年勞工於應徵現職工作時有提出薪資期望者占41.3%，未提出占58.7%。前者有提出原因以「已知道一般薪資行情」、「已經設定理想的薪資水準」比率較高，分別占65.5%、50.7%；後者未提出之原因以「雇主給的薪資福利已符合自己的期待」占44.4%最高，「自己經驗不足，不敢要求」占30.1%次之。

若就非學生青年勞工觀察，有提出者占41.9%，提出原因亦以「已知道一般薪資行情」、「已經設定理想的薪資水準」為主。另非學生青年勞工於應徵第一份工作時有提出薪資期望之比率為26.8%，未提出為73.2%。

此外，青年勞工想續任現職者占67.3%，想轉換工作者占32.7%；後者想轉換工作之原因以「薪資及福利不符期望」占51.8%最高，「工作無發展前景」占37.7%次之，「想更換工作地點」占33%居第三。

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