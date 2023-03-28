快訊

日本青森縣發生規模6.1地震 恐有「海面變動」、無致災之虞

進口蛋來了！全聯這些門市明買得到 每人限購2盒、價格曝光

呼叫餐飲潛力新星 湘樂餐飲集團首度啟動人才培訓計畫

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
「 2023 Beyond Table：餐飲潛力新星計畫」針對餐飲明日之星，進行為期一年的餐飲菁英培訓計畫。圖／MMHG 湘樂餐飲集團提供。
「 2023 Beyond Table：餐飲潛力新星計畫」針對餐飲明日之星，進行為期一年的餐飲菁英培訓計畫。圖／MMHG 湘樂餐飲集團提供。

為推廣永續發展願景並培養未來餐飲界新星，2020 年由主廚林泉（Richie Lin）整合旗下餐廳所成立的MMHG湘樂餐飲集團，今年首度啟動「2023 Beyond Table：餐飲潛力新星計畫」，串聯旗下餐廳MUME、COAST、baan、Westwood及海外亞洲50大餐廳，以「永續、創新、國際化」為主軸，針對餐飲相關經驗2年以下的新血，進行為期一年的餐飲菁英培訓計畫。即日起開放線上申請，將於4月13日舉行線上說明會，符合資格者一周後將進行團體面試，預計5月發出錄取通知、7月正式上任。

「2023 Beyond Table：餐飲潛力新星計畫」釋出「內場廚師」與「外場服務」兩個組別，共開放16位名額。透過不同餐廳類型的實戰方式，讓對餐飲或料理充滿熱忱的新血，能夠具備全方位的餐飲職能，全面且深入地了解餐飲產業。

在一年的階段培訓規畫中，將為每位學員安排專屬一對一導師制（Mentor），導師將成為每位學員職業生涯中的燈塔，幫助學員的多角化發展，進一步找到最合適的地方。學員不僅能學習產業中的專業知識與技巧，也會透過輪調餐廳及安排講座來廣泛接觸餐廳營運、永續經營，以及在地食材運用等實務經驗。

在培訓期間表現優異者，結束後更有機會直接獲得集團的進用資格，或是獲得集團贊助申請台灣以外的亞洲五十大餐廳實習機會。

「2023 Beyond Table：餐飲潛力新星計畫」相關報名資訊，詳見https://bit.ly/3lMLmQM。4月13日線上說明會的報名資訊，詳見bit.ly/3LQuinx

MMHG 湘樂餐飲集團創辦人林泉。圖／MMHG 湘樂餐飲集團提供。
MMHG 湘樂餐飲集團創辦人林泉。圖／MMHG 湘樂餐飲集團提供。

餐廳 面試 實習

延伸閱讀

打擊低薪 協助學生職前準備 就業博覽會助你「找到好薪情」

獲50 Best Discovery肯定 當代海岸料理Coast推新菜單

忍不住搜尋同款了對吧？「惡女」朴涎鎭的衣品太好　富家女穿搭身上行頭一次幫你找齊

被人騎乘25年！71歲母象「背部變形凹陷」 飼主嫌動作慢狠棄養

相關新聞

你在職場是那一族？ 35%自認是「麻糬族」、一成四「檸檬族」

疫情讓多數勞工度過起伏的三年，對於39歲以下的青年勞工，如何適應職場變化，備受挑戰。yes123求職網「青年勞工生活甘苦...

呼叫餐飲潛力新星 湘樂餐飲集團首度啟動人才培訓計畫

為推廣永續發展願景並培養未來餐飲界新星，2020 年由主廚林泉（Richie Lin）整合旗下餐廳所成立的MMHG湘樂餐...

訂最低安全運費、調薪制度 貨運倉儲工會陳抗提5訴求

台灣汽車貨運暨倉儲業產業工會今赴行政院陳抗，提出貨運業應訂定最低安全運費、調薪制度、公告違法事業單位，且應限期改善、制定...

轉戰科技業體檢全紅字？網友：生活習慣差 別牽拖

台灣科技資訊業幾乎與高薪資待遇畫上等號，但超高的薪資背後，「高工時」、「常態加班」也成為撕不去的標籤。

新鮮人海外工作想去哪？ 中國大陸、美加、東協居前三

根據104人力銀行今（28）日發布的最新調查顯示，近五年近60萬名大學畢業生履歷表，畢業當年平均僅4%有意願到海外工作，...

疫情過後中醫人才需求增 祭出多項誘因搶人才

受疫情因素影響，國人愈加重視保健議題，中醫以調理身體方式達到預防醫學效果，市場可期。南部地區有連鎖中醫祭出攬才誘因，除採...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦