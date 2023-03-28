呼叫餐飲潛力新星 湘樂餐飲集團首度啟動人才培訓計畫

為推廣永續發展願景並培養未來餐飲界新星，2020 年由主廚林泉（Richie Lin）整合旗下餐廳所成立的MMHG湘樂餐飲集團，今年首度啟動「2023 Beyond Table：餐飲潛力新星計畫」，串聯旗下餐廳MUME、COAST、baan、Westwood及海外亞洲50大餐廳，以「永續、創新、國際化」為主軸，針對餐飲相關經驗2年以下的新血，進行為期一年的餐飲菁英培訓計畫。即日起開放線上申請，將於4月13日舉行線上說明會，符合資格者一周後將進行團體面試，預計5月發出錄取通知、7月正式上任。

「2023 Beyond Table：餐飲潛力新星計畫」釋出「內場廚師」與「外場服務」兩個組別，共開放16位名額。透過不同餐廳類型的實戰方式，讓對餐飲或料理充滿熱忱的新血，能夠具備全方位的餐飲職能，全面且深入地了解餐飲產業。

在一年的階段培訓規畫中，將為每位學員安排專屬一對一導師制（Mentor），導師將成為每位學員職業生涯中的燈塔，幫助學員的多角化發展，進一步找到最合適的地方。學員不僅能學習產業中的專業知識與技巧，也會透過輪調餐廳及安排講座來廣泛接觸餐廳營運、永續經營，以及在地食材運用等實務經驗。

在培訓期間表現優異者，結束後更有機會直接獲得集團的進用資格，或是獲得集團贊助申請台灣以外的亞洲五十大餐廳實習機會。