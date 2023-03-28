訂最低安全運費、調薪制度 貨運倉儲工會陳抗提5訴求

台灣汽車貨運暨倉儲業產業工會今赴行政院陳抗，提出貨運業應訂定最低安全運費、調薪制度、公告違法事業單位，且應限期改善、制定事故賠償上限、降低司機職災風險等5大訴求，現場高喊「生計安全要保障，貨運物流需改革」，希望相關單位重視貨運業司機權益，不只保障勞工健康，也避免影響交通安全。

台灣汽車貨運暨倉儲業產業工會總幹事林昶志表示，基層司機應該要有最低安全運費，在正常工時條件下得以達到一定的薪資水準，但上游發包廠商為了減省成本、車行或公司因為競爭或維持獲利而剝削基層司機，依據汽車運輸業管理規則第10條「汽車運輸業之客、貨運運價，由汽車運輸業同業公會暨相關之工會按汽車運輸業客、貨運價準則共同擬訂」，應同時共同擬訂最低貨運價。

他也說，多數物流業司機薪資結構是低底薪，多以計件計趟獎金為主，甚至有部分事業單位底薪低於2萬元，在這樣的結構下，多數物流公司長期不會調薪，當資深員工身體狀況不如年輕時，無法靠多跑多送維持薪資水準，將導致員工生計不穩定，為促進產業穩定，勞動部應推動產業集體協商機制。

台灣汽車貨運暨倉儲業產業工會表示，交通運輸業是違反勞基法的慣犯，交通部對於違反勞基法業者應依照公路法要求限期改善，未改善就應該依法停止業者部份營運。此外，物流司機工作難免碰上事故，但多數業者會要求司機負擔後續賠償，大貨車、聯結車光是車頭就動輒百萬，應訂定賠償比例上限，同時請公司負擔部分責任。

另外，工會也說，經統計有高達8成司機有下背疼痛、椎間盤突出等職業傷害，希望調整職業病認定標準，保障勞工權益。