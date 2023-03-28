你在職場是那一族？ 35%自認是「麻糬族」、一成四「檸檬族」

疫情讓多數勞工度過起伏的三年，對於39歲以下的青年勞工，如何適應職場變化，備受挑戰。yes123求職網「青年勞工生活甘苦與逐夢職涯規劃調查」發現，就「職場抗壓性」來說，近35%青年勞工自認屬於「麻糬族」(耐敲打、有彈性)最多，自認有酸民性格的「檸檬族」居次，職場適應果然是個大問題。

yes123求職網調查顯示，自認「職場人際關係」的經營上，8.4%屬於「很好」；57.2%屬於「普通」；34.4%屬於「有待加強」。回顧進入職場至今，67.8%曾經遇過有助於工作的「職場貴人」，而且平均碰過4.1位。

除了考量工作內容和環境外，職場上的社交關係，其實對青年勞工來說也很重要。單就「職場抗壓性」來說，自認最符合本身狀況的，主要依序為：「麻糬族(耐敲打、有彈性，而且適應力強)」(34.6%)、「檸檬族(每遇不滿，有酸民性格，需調和平衡)」(14.2%)，以及「堅果族(外殼耐壓，又有內涵)」(13.3%)、「果凍族(性格鮮明，內在脆弱)」(10.7%)。

同樣以「抗壓性」自評，較少數的自我認知是：「柳丁族(面對外來壓榨，總能有鮮甜產出)」(9.8%)、「蘋果族(外表亮眼、帶香氣，又耐擠壓)」(8.6%)，以及「水蜜桃族(外在亮麗，但不耐重擊)」(4.9%)、「豆腐族(看似潔白單純，卻一壓即碎)」(4%)。

相形之下，還有自認與「家人、情人關係」的經營上，19.6%屬於「很好」；50.2%屬於「普通」；30.2%屬於「有待加強」。在「家庭與事業」兩者之間，雖有39.4%認為處於「平衡」狀態；但明顯超過半數，也就是60.6%坦言，現階段處於「失衡」狀態。

綜觀前述調查結果，yes123求職網發言人楊宗斌認為，由於求職無方向感，加上調薪步伐緩慢，以及工時長、過勞等問題，青年勞工除了經濟壓力大，家庭與事業難以兼顧，不僅不易擺脫「青貧化」生活，也因為夢想頻頻落空，恐怕消極變成人生無所求的「躺平族」！若未來退休金又存不夠，甚至出現「老貧化」慘況，變成窮苦又孤獨的「下流老人」！一輩子要「為工作而活」，無法完成其他人生夢想，遑論達到所謂「三十而立」、「四十不惑」等境界。

楊宗斌建議，積極輔導青年失業者就業，像是提供職業訓練，習得一技之長，縮短「學用落差」，同時也解決部分行業的缺工問題。在國內提供友善職場環境，年輕人才出走海外的意願自然降低，畢竟在「少子化、高齡化」趨勢下，勞動力缺口隱憂浮現，假如有更多新世代接棒，國家競爭力自然能夠維持下去。