快訊

整組壞了了！他每天運動堅持20年 為何最後連走路都困難原因曝

大S討生活費…汪小菲提債務人異議之訴反擊 敗訴理由曝光

禁用TikTok國家再加一！法國公共服務部長：禁令立即生效

聽新聞
test
0:00 / 0:00

重機操作技能檢定風險高 勞動部有請AI幫忙

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
勞動部推動技能檢定術科採擬真系統測試，來降低應檢人及監評人員在檢定過程中可能發生的危害與風險。圖為移動式起重機操作擬真系統（機台內部）。圖／勞動部提供
勞動部推動技能檢定術科採擬真系統測試，來降低應檢人及監評人員在檢定過程中可能發生的危害與風險。圖為移動式起重機操作擬真系統（機台內部）。圖／勞動部提供

勞動部配合國家科技產業發展及因應AI運用趨勢，且有鑑於起重機、重機械操作職類係高度風險職類，推動技能檢定術科採擬真系統測試，來降低應檢人及監評人員在檢定過程中可能發生的危害與風險。

勞動部表示，民眾得參考112年度全國技術士技能檢定簡章相關規定，報名固定式起重機操作-架空式（機上操作）（擬真系統）、固定式起重機操作-架空式（地面操作）（擬真系統）、移動式起重機操作-伸臂可伸縮（擬真系統）、重機械操作-挖掘機（擬真系統）等職類技術士技能檢定。

勞動部指出，術科擬真系統測試與實機測試檢定內容相同，建置具有實機相仿性能與擬真功能之駕駛室及操控設備，並結合實際場景、視效顯示、音效系統及動感平台裝置，提高擬真效果，確保應檢人技能水準能達到職類所需技術能力標準。

評分上，擬真系統測試透過系統所設定的標準參數，來判斷應檢人在進行各站檢定之操作項目是否符合試題規定，藉此減少人工評分上的爭議，達到更為公平公正的檢定。

勞動部表示，擬真系統的導入，有利訓練學員初期操作危險機具，提供安全的操作方式，藉由AI輔助快速熟悉操作，提升訓練效率。民眾如果想進一步了解相關訊息，可至勞動部勞動力發展署技能檢定中心網站／熱門主題／測試參考資料下載應檢人操作手冊預為練習。

重機 勞動部 統測

延伸閱讀

影／69歲英國駕駛蓄意追撞重機騎士 被吊銷駕照並入獄8個月！

移工留才久用 兩大鬆綁

勞動部：鬆綁移工相關規定 每月要留住800人

40多萬鉅款從背包噴飛 失而復得男子喜極而泣圓重機夢

相關新聞

疫情下3成藝文工作者收入暴跌一半 藝創工會提3大訴求

疫情3年對藝術產業造成巨大衝擊。台北市藝術創作者職業工會今天上午發布「2023藝術工作者勞動調查」，發現6成藝術工作者因...

疫後企業大廠搶人 第一線學校觀察：工作機會變多

畢業季的到來，明新科大連續四年全台大專院校外籍生(正式學位生)人數最多第一，成為海外台商人才培訓的夥年，今年的校園徵才，...

重機操作技能檢定風險高 勞動部有請AI幫忙

勞動部配合國家科技產業發展及因應AI運用趨勢，且有鑑於起重機、重機械操作職類係高度風險職類，推動技能檢定術科採擬真系統測...

畢業生也搶進房產業？網友熱議10大當房仲好處！超強誘因是「這點」

6月畢業季即將來臨，近期校園徵才博覽會如火如荼展開，根據《yes123》求職網調查（註：複選）發現，對今年的應屆畢業生而言，投入職場選擇第一份工作時，主要考量內容分別是「薪資」（52.7％） 、「符合興趣」（50.2％） 、「職務的發展性」（41.1％） 、「公司福利」（40.2％） 以及「公司或行業未來前景」（30.6％） 等。

修法防職場性騷 衛福、勞動部踢皮球

職場性騷擾時有所聞，根據勞動部統計，去年受理的職場性騷擾申訴案一六三件，依現行法令，勞工遇職場性騷時可向公司申訴，公司有...

雇主性騷擾員工 由誰調查？立委促修法 衛福部、勞動部互踢皮球

前原能會主委謝曉星去年爆性騷擾部屬慘遭拔官，多年前的福灣巧克力董座性騷實習生案也引發大眾抵制，根據統計，去年受理的職場性...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦