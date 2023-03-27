重機操作技能檢定風險高 勞動部有請AI幫忙

勞動部配合國家科技產業發展及因應AI運用趨勢，且有鑑於起重機、重機械操作職類係高度風險職類，推動技能檢定術科採擬真系統測試，來降低應檢人及監評人員在檢定過程中可能發生的危害與風險。

勞動部表示，民眾得參考112年度全國技術士技能檢定簡章相關規定，報名固定式起重機操作-架空式（機上操作）（擬真系統）、固定式起重機操作-架空式（地面操作）（擬真系統）、移動式起重機操作-伸臂可伸縮（擬真系統）、重機械操作-挖掘機（擬真系統）等職類技術士技能檢定。

勞動部指出，術科擬真系統測試與實機測試檢定內容相同，建置具有實機相仿性能與擬真功能之駕駛室及操控設備，並結合實際場景、視效顯示、音效系統及動感平台裝置，提高擬真效果，確保應檢人技能水準能達到職類所需技術能力標準。

評分上，擬真系統測試透過系統所設定的標準參數，來判斷應檢人在進行各站檢定之操作項目是否符合試題規定，藉此減少人工評分上的爭議，達到更為公平公正的檢定。

勞動部表示，擬真系統的導入，有利訓練學員初期操作危險機具，提供安全的操作方式，藉由AI輔助快速熟悉操作，提升訓練效率。民眾如果想進一步了解相關訊息，可至勞動部勞動力發展署技能檢定中心網站／熱門主題／測試參考資料下載應檢人操作手冊預為練習。