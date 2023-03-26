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修法防職場性騷 衛福、勞動部踢皮球

聯合報／ 記者葉冠妤沈能元／台北報導
職場性騷案件，若碰上老闆剛好就是性騷他人者，調查上恐出現球員兼裁判的窘境，立委提案修法，卻碰上不知道該修哪一條法令，涉及性騷法的二大部會勞動部及衛福部被控互踢皮球。示意圖／Ingimage
職場性騷案件，若碰上老闆剛好就是性騷他人者，調查上恐出現球員兼裁判的窘境，立委提案修法，卻碰上不知道該修哪一條法令，涉及性騷法的二大部會勞動部及衛福部被控互踢皮球。示意圖／Ingimage

職場性騷擾時有所聞，根據勞動部統計，去年受理的職場性騷擾申訴案一六三件，依現行法令，勞工遇職場性騷時可向公司申訴，公司有義務調查、懲戒，但當性騷擾行為人就是老闆，調查難免有「球員兼裁判」之嫌，有綠委曾提修法版本補破網，但到底該修「性騷擾防治法」還是「性別平等工作法」，衛福部、勞動部互踢皮球。

主張修性工法的婦女新知秘書長覃玉蓉說，勞工遇雇主性騷時，聽到走公司申訴管道的第一個反應通常是打退堂鼓，因為不信任公司會秉公處理。建議職場發生的事，應交由勞政專業處理。

台北大學法律系教授郭玲惠也說，性騷擾防治法處理的是職場外的事，社會局無從介入，性工法思考的是職場雇主的保護照顧義務，應把性工法修得更完整。

不過陽明交通大學科技法律學院特聘教授林志潔則認為，若就法律變動最小性、推廣有效性，當然是從性騷擾防治法著手。因性工法立法目的是督促雇主創造性別友善職場、職場工作平權，雖訂有雇主對性騷擾的防治跟補救義務，但絕大部分條文都跟性騷無關。

衛福部保護服務司長張秀鴛說，若雇主性騷案件由性騷擾防治法處理，將由各縣市政府社會局處理，但社會局無法約束企業負責人，應由勞動部介入要求企業對雇主權力的調整。勞動部條件及就業平等司司長黃維琛表示，性騷擾三法（性工、性平、性騷擾防治法）整合討論由來已久，希望能有多一點討論，讓修法更周延。

性騷擾 職場 勞動部

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