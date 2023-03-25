雇主性騷擾員工 由誰調查？立委促修法 衛福部、勞動部互踢皮球

前原能會主委謝曉星去年爆性騷擾部屬慘遭拔官，多年前的福灣巧克力董座性騷實習生案也引發大眾抵制，根據統計，去年受理的職場性騷擾申訴案一六三件，而依現行法令，勞工遇職場性騷時可向公司申訴，公司也有義務調查、懲戒，但當性騷擾行為人就是老闆本人，調查難免有「球員兼裁判」之嫌，勞工可能因此噤聲。有綠委提修法版本補破網，主張應建立雇主性騷擾的獨立調查機制，但該修「性騷擾防治法」還是「性別平等工作法」，衛福部、勞動部互踢皮球，行政院甚至為此出手協調。

主張修性工法的婦女新知秘書長覃玉蓉說，勞工遇雇主性騷時，聽到走公司申訴管道的第一個反應通常是打退堂鼓，不信任公司會秉公處理，因此大幅降低申訴意願。她認為，公共場所跟職場性騷擾性質不同，且職場內發生的事，若分別由不同的兩個行政機關、不同的兩個法介入處理，也可能引發民眾混亂，應交由勞政專業處理即可。

台北大學法律系教授郭玲惠也說，性騷擾防治法處理的是職場之外的事，社會局無從介入調查職場，性工法思考的是雇主在職場內的保護照顧義務，當實務上發現因職場權力不對等，產生窒礙難行之處，就應該把性工法修得更完整。

不過，陽明交通大學科技法律學院特聘教授林志潔指出，性工法立法目的是督促雇主創造性別友善職場、職場工作平權，雖訂有雇主對性騷擾的防治跟補救規範，但絕大部分條文都跟性騷無關，雇主性騷擾員工不在性工法預設的處理範疇。

林志潔表示，不是不能修性工法，只是工程浩大，反觀性騷擾防治法已有一套既存的調查機制，只要修改性騷法第一條定義即可，就法規變動最小性、推廣時效性而言，當然是修性騷防治法最簡便，也更適合，動一句話就可以解決，舉凡沒辦法處理的性騷擾，即便是雇主的鹹豬手，本來就可回歸性騷擾防治法處理。

不具名的勞動學者則說，該修性工法還是性騷擾防治法，確實是個大哉問，連學界也沒共識。但他認為若由勞政系統來進行獨立調查機制，人跟錢是大問題，若能為此補人、補錢也樂觀其成，但各地方縣市政府現在就設有性騷擾防治委員會，已經能啟動調查，若顧及現實條件，以性騷擾防治法處理就好。

對於彼此爭論不休，衛福部保護服務司長張秀鴛說，雇主發生性騷案件時，不是只有罰錢的問題，應由其主管機關負起監督責任，若雇主性騷案件是由「性騷擾防治法」處理，將由各縣市政府社會局處理，但社會局無法約束企業負責人，勞動部介入才能要求企業對雇主權力的調整。

勞動部條平司司長黃維琛說，性騷擾三法（性工、性平、性騷擾防治法）整合討論由來已久，勞動部跟衛福部從不同角度切入，因此有不同見解，希望能有多一點討論，讓修法更周延。