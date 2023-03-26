畢業生也搶進房產業？網友熱議10大當房仲好處！超強誘因是「這點」

當房仲好嗎？

6月畢業季即將來臨，近期校園徵才博覽會如火如荼展開，根據《yes123》求職網調查（註：複選）發現，對今年的應屆畢業生而言，投入職場選擇第一份工作時，主要考量內容分別是「薪資」（52.7％） 、「符合興趣」（50.2％） 、「職務的發展性」（41.1％） 、「公司福利」（40.2％） 以及「公司或行業未來前景」（30.6％）等。

在「錢途」看好的幾項產業之中，除了大家熟悉的科技業，近幾年房仲業更是成為大熱門，不僅兼具高挑戰性與高薪特性，對於經驗和學歷也較具彈性，因此成為不少年輕人求職熱門選項。

《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統調查整理網友、民眾熱議的「10大當房仲的好處」，其中，從前3名可觀察出，薪資及獎金分紅是吸引不少房仲業求職者的主要原因之一，但需要注意的是，房仲又分為直營店與加盟店，在直營店上班的房仲人員，又稱為普專，可領有底薪，若遇市場波動大之際，底薪有一定的保障性；而加盟店稱作高專店，其房仲是沒有底薪。

以信義房屋直營店為例，為了吸引優秀新血加入，信義房屋祭出新人試用期期間6個月保障月薪5萬元，轉正後仍有底薪保障、獎金發放總額無上限，並首創30天工作鑑賞期，若期滿發現志趣不合，由公司提供5萬元轉職金轉換跑道；如果在入職前已擁有「不動產經紀人及格證明」，任職半年後即加發獎金3萬6千元。除了信義房屋之外，大家房屋企劃研究室專案副理郎美囡也透露，為了徵得更多對房仲業具有熱誠的人員加入，住商機構、大家房屋的徵才條件貼近大眾，學歷方面要求普通專科畢業，底薪2.5萬元~3萬元，獎金為30%~50%，待遇優於勞基法規定。

至於很多網友關注的「福利」，多家房仲業者皆提供不同的福利，希望員工在第一線打拚時無後顧之憂，例如，信義房屋無論是仲介或內勤人員，皆享有公司固定發放每年稅後營業利益三分之一給同仁作為年終獎金、房屋買賣服務費優惠、第二胎生育補助12萬元、每年價值最高1.5萬元的彈性福利「信福幣」等，並推動員工持股信託，公司會依員工提撥金額，補助最高50%的獎勵金。台灣房屋則是針對員工福利全面升級，優於不少縣市及企業，提供生育津貼3萬元、結婚補助1萬元，並擴及眷屬提高公傷、喪葬等補助福利，並且提供轉職後的工作輔導。對於這些制度、福利以及其他誘因，網友們的看法為何？針對「當房仲的好處」第1名至第10名網友們又怎麼說？

No.1 獎金抽成制度

許多年輕人努力想突破低薪困境，希望靠自己的力量換得對應薪資，而有機會靠著努力耕耘換得較高薪水的業務工作，便成了不少年輕人和社會新鮮人的首選夢想職業，其中，房仲人員更是這幾年校園徵才詢問度相當熱門的行業。基本上，房仲人員的薪水結構是由「底薪」和「抽成獎金」組成，也就是從房屋仲介服務費（佣金）中依比例抽成，銷售的物件單價越高，相對地獎金也會越高。但想獲得高薪酬，勢必得經過一番努力和耕耘。房仲人員在亮麗的「高薪」光環背後，除了經常面對許多壓力之外，時常也得處理意想不到的情況。房仲人員高薪制度的背後，必須耐得住高壓，同時還要高度努力，抱持高度熱情，相當適合願意挑戰高薪高發展工作的人才。

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No.2 快速累積第一桶金

積攢人生第一桶金是許多人的目標，房仲業務工作相當具有挑戰性，但確實也比較能快速累積財富。根據中華民國統計資訊網資料顯示，2022年前8個月台灣不動產業受僱員工每人每月薪資總額達6萬1,022元，比前一年同期增加2.12%，其中，不少想投入房仲行列的民眾，除了看中未來前景之外，收入所得也是很大的考量原因。

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No.3 學習創業起手式

對於懷抱創業夢的人來說，累積3年至5年的實戰經驗，熟悉房仲業務工作，擁有穩定的人脈資源之後，不少人會選擇自行創業，或是加盟開房屋仲介公司。現在有許多房仲加盟品牌，可以從零開始輔導，協助志同道合的人成立公司。高雄市仲介公會副理事長鄭啟峰曾表示，「高雄前一段時間房市好的時候，房仲家數拓展速度相當快，有些是原本店頭的主管自己去開店，加上疫情期間，許多餐飲、旅遊業的從業人員紛紛轉職，因此甚至出現一季20~30家新開的房仲店頭」。

對於「當房仲可以學習創業起手式」一事，有網友認為，「房仲業務基本上是無本的創業，不用付店租、不用買機器設備，買台筆電，談事情約路易莎，這不也是一種小型創業」。

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No.4 學習房產專業知識、掌握房市資訊

不動產買賣過程涉及許多專業知識，例如建築法規、地政稅務法令和不動產法律等，因此，從事房仲業除了需要比一般民眾更加了解房市行情、房價變動及房屋狀況等資訊之外，對於專業知識與現行法規的了解程度，同樣也需非常深入，因此，求職時，選擇可以提供完整培訓的企業實屬重要。

有相關經驗的網友表示，「房仲人員擁有更多正確的房地產交易知識，所以我們具備令人信任的專業，可以協助客戶買賣房屋」、「客戶都希望從房仲口中得到專業又正確的資訊， 這樣才能幫助自己做出正確的判斷」、「有些人對房仲有刻板印象， 但這份工作需要強韌的心態和專業的知識，當自己有所成長，也能幫助身邊親友，成為大家的房產顧問，真的是很有成就感的事」。

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No.5 不限科系、歡迎多元人才

從事房屋仲介工作不限任何科系，入行門檻相對具彈性空間，多家房仲品牌對於無經驗的新鮮人相當歡迎，最主要是希望藉由廣納人才，透過來自不同專業領域背景的房仲人員，帶來多元視角，豐富房產行業。不過，入職後仍需積極學習不動產知識，並考取專業證照，才能有機會在該領域中，開闢出自己的道路。

不少網友提到，「最近想著手準備不動產經紀人考試，由於沒有相關科系經驗，打算直接去補習班上課」、「當仲介基本上沒有分系科別，只要有心，自認耐操、耐磨，就儘管去試試」。

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No.6 升遷制度透明

流動率高始終是房仲業所面臨的問題，一般房仲業務常因爲開發困難、無底薪保障、制度不透明而離職。針對這些業界常見的狀況，信義房屋建立一套完善制度，其中在升遷部分，定期舉辦主管選拔，也發揮全台直營體系優勢，提供完整的培訓計畫，進修、考照等學習資源補助，無論在專業職或管理職發展，都有明確透明的升遷機制及相對應的發展資源，2019年至2021年以來，信義房屋離職率大幅下降8%。

對於有意從事房仲的新人來說，完善且透明升遷制度，除了可以替自己訂立學習目標之外，同時也能規劃未來職涯發展，網路論壇上有不少任職房仲的網友分享自身升職之路，「今年25歲已晉升業務副理，計畫在1、2年後，就能在台北買下自己的第一間房，一步步解鎖人生新成就」、「這些人現在有些已升到主管，升職之路這樣順暢，一個同學在做房仲，這幾年的收入應該是全班最高」。

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No.7 福利佳（信託補助、生育補助等）

除了基本底薪和業績獎金之外，透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統調查「上班族最愛的員工福利」前3名分別是「有年終獎金／尾牙、薪資給予優於同業、有分紅／認股／績效獎金」。不少想加入房仲業的人受到其福利所吸引。對於房仲業的福利與補助，有網友說，「是誠意滿出來的員工福利」、「最近要找工作，在網路上看到房仲招募（普專） 有兩個方案，方案1感覺福利待遇還不錯，月薪有3萬5千元，以彰化這邊的薪資來說算高了，而且有超多聚餐福利」。

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No.8 員工訓練紮實

進入任何行業，在新人期階段難免會感到迷惘，因此企業內部的員工培訓規劃更顯重要，若員工培訓不完整，不僅會影響業務推廣，阻礙工作順暢度，同時也會無法針對問題、突發狀況迅速做出回應。尤其對毫無房產及銷售經驗的業務菜鳥來說，完善且紮實的教育訓練，絕對是必要過程，舉例來說，信義房屋新人培訓計畫完善、縝密，每一位新人在密集培訓下，經過半年紮實的教育訓練，即能展現出專業度，成為一位專業房仲服務客戶。

不少歷經過房仲菜鳥階段，撐過新人教育訓練期的網友表示，「有房仲證照培訓、完整新人教育訓練， 多元學習管道培養個人發展， 就算是新鮮人也可以衝一波啦」、「公司會輔導上課與考相關證照，0經驗也沒關係，然後會派學長、前輩教你，店長也會協助」。

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No.9 累積人脈

房仲人員的角色宛如「里長」，需要抱持熱情與服務精神，走進社區、深耕商圈、結識里長以及街坊鄰居，逐步建構綿密的社區網絡，才能持續開發潛在物件與客戶。在此過程中，房仲人員會接觸到形形色色的群體，無論是市井小民或是高社經地位的族群，藉由結識過程，一點一滴累積人脈。

不少人想當房仲或進入房產行業，就是看中此項累積人脈優勢，有過來人分享自身經驗：「從事商業地產經紀人工作，不只可以了解區域特性，土地交易上的相關知識也對我很有幫助，更不用說人脈」、「簽越多組仲介絕對曝光率越高，每組仲介都有自己經營的人脈跟客群」。

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No.10 學習投資

很多人對房地產有興趣，同時也喜歡與人聊天、接觸，因此，若想將自身興趣結合工作，擔任房仲是絕對是最佳選擇之一。藉由工作專業領域，能深入了解買賣交易過程，像是找屋看房、貸款技巧、驗屋注意事項、裝潢眉角、房客管理等，從事房仲業不僅能「一條龍式」學習房產投資理財知識，而且兼具廣度和深度。

對於想要增進房產知識、增加投資專業而有意進入該產業的網友表示，「直接進戰場練等級最快」、「（學習房地產知識）去當房仲最快，也是資訊能夠得到最多的方式」、「確實當個房仲先入門，再來房版吸收（知識）會更快」。

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【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】



分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2022年03月21日至2023年03月20日，共1年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『當房仲』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」輿情分析系統