主管臨時「慶功宴」請同仁吃飯應該會很開心？ 下屬是這麼想：加班陪長官

求職面試不只是公司選你，同時也是你在選公司。一位女網友到某大公司面試，中間過程尚稱順利，最後階段時面試官要求她脫口罩「看一下」，突然說了句「還可以」，令她感到不被尊重，讓她猶豫是否要去報到。貼文曝光，有網友批評面試官是「選妃嗎？」，但也有人表示蠻多工作因應特殊需求，對長相確實是有要求的。

2023-03-24 11:42