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主管臨時「慶功宴」請同仁吃飯應該會很開心？ 下屬是這麼想：加班陪長官

聯合新聞網／ 菲女狼
麻辣鍋示意圖。本報資料照片
麻辣鍋示意圖。本報資料照片

為了慶祝公司今天線上商城的業績創下歷史新高，業務長臨時起意決定晚上舉辦慶功宴，請全體業務去吃麻辣鍋。因為決定得有點倉促，業務長特別跟同仁表明，想參加的就餐加，有事不參加也沒有關係。

主管這樣想：

我作東請同仁吃大餐，大家應該很開心吧。

雖然決定得有點臨時，但也開放了大家自由參加，應該是皆大歡喜、功德圓滿。

下屬這樣想：

為了這檔活動，我都加班了好幾天，好不容易促銷活動都上檔，今天還要「加班」陪主管慶功。

天哪！主管都開口了，誰敢不去啊。原本跟閨蜜約好的晚餐，只好爽約了。

誰喜歡吃麻辣鍋呀，明明是主管自己喜歡吃，還要全部門做陪…

員工滿意度調查，台灣分公司成績大幅提升，滿意度名列全亞洲第二名，非常謝謝全體員工對台灣領導階層的肯定。

主管這樣想：

成績有大幅的提升，一定是過去一年的領導與管理有方，讓員工真切感受到了，我相信公司正往好的方向邁進。

下屬這樣想：

說好的不記名投票，根本就是「偽」不記名。部門主管看不到員工的姓名，卻看得到員工給的分數，有些部門才2-3人，這樣主管很容易猜出誰打高分誰打低分，誰還敢打低分呀。

分數低，主管也不會被檢討，回過頭來還會不開心，要員工檢討部門滿意度分數為什麼這麼低，我又是不傻了，幹嘛說出真心話，讓自己日子難過。

◎本文內容已獲 菲女狼 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

加班 業績 職場 主管 下屬

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