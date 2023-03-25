主管臨時「慶功宴」請同仁吃飯應該會很開心？ 下屬是這麼想：加班陪長官
為了慶祝公司今天線上商城的業績創下歷史新高，業務長臨時起意決定晚上舉辦慶功宴，請全體業務去吃麻辣鍋。因為決定得有點倉促，業務長特別跟同仁表明，想參加的就餐加，有事不參加也沒有關係。
主管這樣想：
我作東請同仁吃大餐，大家應該很開心吧。
雖然決定得有點臨時，但也開放了大家自由參加，應該是皆大歡喜、功德圓滿。
下屬這樣想：
為了這檔活動，我都加班了好幾天，好不容易促銷活動都上檔，今天還要「加班」陪主管慶功。
天哪！主管都開口了，誰敢不去啊。原本跟閨蜜約好的晚餐，只好爽約了。
誰喜歡吃麻辣鍋呀，明明是主管自己喜歡吃，還要全部門做陪…
員工滿意度調查，台灣分公司成績大幅提升，滿意度名列全亞洲第二名，非常謝謝全體員工對台灣領導階層的肯定。
主管這樣想：
成績有大幅的提升，一定是過去一年的領導與管理有方，讓員工真切感受到了，我相信公司正往好的方向邁進。
下屬這樣想：
說好的不記名投票，根本就是「偽」不記名。部門主管看不到員工的姓名，卻看得到員工給的分數，有些部門才2-3人，這樣主管很容易猜出誰打高分誰打低分，誰還敢打低分呀。
分數低，主管也不會被檢討，回過頭來還會不開心，要員工檢討部門滿意度分數為什麼這麼低，我又是不傻了，幹嘛說出真心話，讓自己日子難過。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言