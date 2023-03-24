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少子化企業缺工 高科大辦4場就業徵才 招一萬個職缺

聯合報／ 記者古和純／高雄即時報導
今年高科大校園就業博覽會旗津校區有多家航運公司報名前來求才。記者古和純／攝影
今年高科大校園就業博覽會旗津校區有多家航運公司報名前來求才。記者古和純／攝影

台灣面臨少子化危機，各行各業為了儲備人才，紛紛走進校園搶奪優秀畢業生；高雄科技大學今起舉辦4場校園就業博覽會，合計197個攤位，超過1萬個正式職缺。首場在旗津校區熱鬧登場，首次難得三大航運商參展，並祭出優渥獎勵和優質條件，盼能吸引所需人才駐足。

高科大今天以實體形式舉辦一系列「兔躍千里，創造好薪情」校園就業博覽會。高科大校友服務暨實習就業中心主任李筱倩表示，因應後疫情時代產業需求，今年擴大規模舉辦就業博覽會，截至2月中旬已有近200家廠商報名，更獲「校友企業」熱情響應，。

由於，高科大學術領域廣泛，從旗津場的海運、海事產業，到製造業、半導體產業，在到金融保臉、旅遊百貨服務業等，報名廠商業種多元，校方舉辦校園就業博覽會，要讓學生與廠商能實地交流，實際了解瞬息萬變的產業生態，確認自己需要加強預備之處，做好未來職涯發展的規劃。

近年高雄橋科園區、半導體產業南進等產業話題發燒，高科大除請來台積電參加4月22日建工校區場次，今年還邀請到萬海航運、長榮海運、鴻海精密、光陽工業、川湖科技、仁寶電腦、燁聯鋼鐵、三芳化學、臺灣世曦工程、華洲營造、宜得利家居、無印良品、高雄銀行、晶英國際行館、海景世界等多家知名廠商。

在產業類型部分，除了高階半導體製造業、機械製造業、營造業、運輸物流業、旅宿服務業、百貨業、金融保險業、資訊科技業，以及軍士官兵。今年高科大就業博覽會由勞動部勞動力發展發展署高屏澎東分署補助指導，將在五校區舉辦四場活動，合計197個攤位、超過一萬個正式職缺。

今天在旗津校區，不只大四畢業生前來探詢就業媒合，就連剛脫離新鮮人的大二生也來湊熱鬧，高科大輪機工程系大二生陳建榕表示，還未曾赴業界實習，對於未來的陌生職場不免既好奇又焦慮，這回他主動參與就業博覽會，除想了解目前業界的薪資待遇，也希望能找到離家近一點的未來工作。「通膨物價齊漲，會擔心未來薪資能否負擔生活。」大二生林稟翰表示，剛畢業薪水可能沒得談，主要還是會先考量工作是否適合自己。

高科大表示，接著第二場3月29日將在楠梓校區，4月22日建工校區，5月3日第一校區陸續登場，除提供應屆畢業生、校友覓職外，附近民眾也可就近利用就博會平台，了解徵才企業的需求，並對自己嚮往的企業有更進一步的了解，企業方也能藉此機會培養及尋得合適人才，共創三贏局面。

嘉時航運有別傳統船運公司，深耕離岸風電產業架設維修，也成為時下學生好奇詢問的頭號廠商。記者古和純／攝影
嘉時航運有別傳統船運公司，深耕離岸風電產業架設維修，也成為時下學生好奇詢問的頭號廠商。記者古和純／攝影
國軍在校園就業博覽會上積極介紹。記者古和純／攝影
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大四生在畢業前赴業界實習，也較能掌握企業文化。記者古和純／攝影
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