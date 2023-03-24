她好奇「職場裡長相好看較吃香？」 眾人點頭：從小就有感

職場上通常看重員工的專業、技能、企圖心等，但如今似乎連長相也是決定的要素之一，有一名女網友透露公司裡的帥哥員工在工作上、人際間很吃香，讓她覺得搞不好將自己整型也是一種投資，貼文一出獲得多數人的共鳴。

這名女網友在PTT以「職場是不是越好看越吃香？」為題發文，她舉例在公司面試新人時，以及錄取後在實際工作上，長相帥、好看的人似乎比較吃香，「我公司之前有帥哥好像也蠻吃香」，這讓原PO動了想整型的念頭，「是不是賺的錢拿一些來整型好啊？畢竟這也算是一種投資」。

多數人認同原PO的看法，「其實不是只有職場而已」、「不管在哪都是好看的吃香」、「妳跟我說醜的在哪邊會吃香？」、「看看韓國滿街整型就知」、「不然好看的會吃虧嗎？」、「有些服務業或比較高的管理職要看臉」、「不管在哪都是啊，從小時候就有感了」、「醜的演鬼和妖怪和當搞笑咖吃香」、「人都喜歡美好的事物呀」、「根本不用職場，你當學生在學校就是這樣了」、「不是職場，是人生」、「做錯事都能因為長得帥、美得到包容」。

但也有網友不以為然，「認真說，不一定，可能更容易被流言蜚語」、「底子要有才有用」、「還好，女生美會被女主管弄」、「正相關，但久了還是看你會不會做人」、「吃香跟收入無關」、「我長得帥在科技業沒啥屁用，會被女同事看而已，給妳參考」。