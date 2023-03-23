每次投履歷都被「秒已讀」 內行人曝：其實人資沒看到

每次投履歷時，許多人都會焦急等待公司回應，而人力銀行有推出「已讀」功能，讓新鮮人可以即時接收通知，不過日前有網友建議「可以同一個工作多投幾次」。

一名網友在Dcard發文指出，他觀察到人力銀行都會有「已讀功能」，但是每次投完履歷後，幾乎一天內就會被已讀9成，而且有很多公司的已讀時間是一樣的，經過他廣泛投履歷實驗後，他推測「可能是有程式在操作，讓求職者感覺上面的職缺都是真的」。

對此，他建議求職者「可以同一個工作多投履歷幾次」，不要相信人力銀行告訴你的已讀狀態，同一個工作每隔一段時間就投一次，直到對方真的理你，當然是有可能直接拒絕的。台灣人總是閉俗（害羞、放不開）擔心吵到HR，導致引起對方反感，或者是造成對方麻煩。

他認為實際上，就算投履歷了，可能人資會忽略掉信件，因此可以多投幾次，但要避免在非上班時間投履歷，以免被忽略，最後他指出，可以試著在人資收信的時間投履歷，分散在不同時間點投遞，像是10:00、14:00、16:00。

對此，也有身為人資的網友回應「我自己習慣會把通知信件直接封存，留下工作代辦事項才不會混亂，但在封存時那些信件會變已讀，求職者就會收到通知了，所以有時看起來是瞬間被秒讀，但其實我還沒看履歷，只是手機信件通知直接按封存而已，等要篩選面試者時才會進後台認真看履歷。不過人力銀行的後台介面會在最外層顯示最新的工作和學歷，當履歷多的時候通常都是從列表選擇想點進去細看的。常會看到有些人其實以前有相關的工作經驗，但中間做了短期的打工，顯示起來就會只有那個工讀經驗，就很容易會被人資排除掉」。