她怨辦公室氣氛太差 老鳥卻曝：一直聊天才讓人覺得煩

每個上班族對自己的工作環境都有不同的要求，日前有位網友抱怨，她的部門工作氣氛沉悶，跟主管的話題只有公事，因此她很羨慕其他部門能夠有說有笑，不過職場老鳥表示「我才覺得一直聊天很吵，妳受不了別人太安靜，其實別人一樣覺得妳太吵」。

一名網友在Dcard表示，她之前任職的公司上班氛圍很好，每天都在聊天講八卦，當時她認為自己要去更有競爭力的公司，於是換到了現職，不過她發現「這邊的工作氛圍讓我壓力很大，中階主管討論公事都很咄咄逼人，也只能跟他討論公事，同事間完全都不太聊天，反觀隔壁部門都會有說有笑，跟我同期一起進來的同事，都覺得部門不講話很沉悶」。

原PO表示，她現在每次午休吃完飯後，都會跑到公司外買咖啡，因為不想待在沉悶的空間裡，她指出「這是我頭一次覺得工作氛圍很重要」。

不過，職場過來人表示「每個人不同，我就覺得一直聊天很吵，妳受不了別人安靜，人家一樣覺得妳太吵。有人在附近聊天太久或太大聲，我一把火就燒起來了，連講電話太大聲我都覺得煩」、「上班講話聊天很吵，又不是真正的朋友，跟同事有什麼好聊？妳以為的好同事背後搞不好捅妳好幾刀，表面上笑笑，私下又幹什麼事？」、「好奇為何工作會想聊天，這樣不是蠻分心的嗎？在公司內觀感可能也不太好，我反而覺得這樣不聊天很好，完全不想跟同事聊八卦」。