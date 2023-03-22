安心就業計畫6月底掰掰 勞部將下修僱用安定措施啟動門檻

疫後時代，生活逐漸回歸常態，諸多紓困政策的法源依據「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」將於6月30日到期，提供因疫情減班勞工薪資補貼的「安心就業計畫」也將功成身退。勞動部勞動力發展署署長蔡孟良說，現行就有補貼減班休息勞工薪資的僱用安定措施，只是啟動標準過高，導致勞工看得到、吃不到，發展署將下修僱用安定措施門檻，藉以銜接安心就業計畫，繼續保障減班休息勞工權益。

製造業景氣持續低迷，據勞動部最新減班休息數據，製造業實施無薪假人數破7300人，創2020年11月以降新高，且預料人數可能還會再往上，然疫情期間紓困無薪假勞工的「充電再出發」、「安心就業」計畫將於6月30日隨特殊條例截止。勞動部長許銘春今天說，充電再出發是勞動部一直都有的計畫，安心就業計畫則因應疫情而生，由於製造業短期內看來不會好轉，將視狀況延續計畫、穩定國人就業。

發展署的「充電再出發訓練計畫」，補助遭減班休息的勞工參加訓練課程，是新冠疫情爆發前就存在的計畫，但為了因應疫情，補助訓練津貼時數從原本的100小時提高為每月120小時，事業單位辦訓補助上限也從190萬提高到350萬元。

蔡孟良說明，充電再出發是本來就有的計畫，將來一定會持續辦理，只是先前因應疫情將補助金額、時數調高，6月30日後將回歸原本常態，但會針對特殊狀況，讓需要幫助的產業保留疫情期間的上限，不會是全面性實施。

至於補貼減班休息勞工薪資的「安心就業計畫」，蔡孟良說，「就業保險促進就業實施辦法」原本規定當就保失業率連續3個月達1%以上，就要啟動僱用安定措施，發放薪資補貼，但過去一直遭專家學者詬病啟動門檻太高、讓勞工看得到、吃不到，目前發展署正在檢討下修門檻，屆時就可以跟安心就業計畫做銜接，服務對象一樣、精神跟作法雷同，但補貼標準、啟動機制則會用僱用安定措施的相關規定來處理。