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TibaMe學員就業率近100% 首度攜手30大企業解決IT人才荒

聯合新聞網／ 台北訊
緯育TibaMe就業養成班舉辦「IT人才趣」就業媒合會現場。圖片提供／緯育TibaMe
緯育TibaMe就業養成班舉辦「IT人才趣」就業媒合會現場。圖片提供／緯育TibaMe

隨著科技迅速發展，資訊相關產業成為台灣重要的經濟支柱之一，然而，根據國發會最新統計數據顯示，台灣工作人口結構轉變由45歲以上為勞動人口主力，自疫情過後台灣更面臨嚴重的缺工問題，特別是資訊科技產業更是大喊「人才荒」。

為了更有效解決這個問題，緯育TibaMe(簡稱TibaMe)於本月18日首次舉辦專屬於IT軟體開發相關職缺的就業媒合會，串聯近30家知名企業聯合參展，包含國泰世華、台塑網、緯創軟體、宏碁資訊等企業，提供多達600個媒合職缺，超過200位TibaMe學員與外界求職者參與。

此次由TibaMe舉辦的聯合徵才活動與一般就業博覽會不同，專為軟體開發職缺所舉辦，600個職缺項目涵蓋前端、後端、全端、APP、雲端、AI、資安等最夯的職缺趨勢，除了提供TibaMe就業養成班結訓學員及長期合作企業具體的媒合資源，也開放給一般職場工作者免費參加，讓有興趣的求職者也能多了解最適合他們的職缺。

活動現場除了能與企業人資面對面交流及趨勢講座外，還提供中英文履歷免費健檢服務，由具備企業CEO與英語教學博士雙重身分的申芷熙親自指導。此外，參加還有機會獲得TibaMe就業養成班課程最高可折抵$72,000，以及價值破萬元的Chat GPT系列課程。

值得一提的是，許多參展企業長期與TibaMe合作，甚至包含自身過去是就業養成班的結訓學員，在成功轉職為科技產業團隊主管後，再度回來TibaMe繼續尋找人才。

TibaMe就業養成班過去7年平均就業率超過92%，近1年多數班級就業率達100%，累計已超過8,000位學員受惠，如同「IT人才製造所」般提供完整培訓課程，輔導零基礎的人才在最短的時間內掌握產業知識與技術，並於結訓時產出有利於求職成功的完整專題作品，找到最適合自己的職缺，對於企業而言也能找到精準IT人才並且提高招聘效率，使得求職者和企業之間的鴻溝得以縮小，達到訓用接軌，有效協助解決社會上缺人才的問題。

除了就業媒合會外，TibaMe更偕同GOLF學用接軌聯盟前進各大校園博覽會，將現場蒞臨師範大學(22日)、東海大學(29日)，提供解任務抽豐富禮品闖關活動，獎項包含針對新鮮人精選4堂總價值破萬元的TibaMe職場先修課程豪華禮包、MSI微星螢幕及遊戲手把、電影票、西堤餐券等。

TibaMe支持轉職徵才不停歇，期許透過專業的培訓輔導以及完善的求職通道，讓有興趣的人才有機會與知名企業搭上合作的列車，未來在科技產業發展出更具競爭力的職涯。

職缺 緯育 職場

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