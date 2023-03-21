「為什麼要錄用你」如何回答？ 網揭面試眉角：這句標準答案

求職面試時，總希望增加錄取率，日前有網友表示若面試官詢問「為什麼要錄用你」該如何回答比較好，對此有網友指出面試官可以根據回答觀察求職者是否重視面試，還有對該公司的了解等，不過也有人開玩笑表示回答「我可以幫你們賺錢，這句標準答案」。

有網友在PTT發文表示，沒有厲害的學歷或爸爸，若面試官詢問「為什麼要錄用你」，難道要直白回應「我缺錢，剛好你們缺人，所以我來了」，並懊惱表示「該怎麼回比較好？」，許多人回應，「施主這個問題要問你自己」、「理由自己想好嗎」、「連掰都不會掰，他就是要看你怎麼掰」。

另有網友解釋，面試官詢問「為什麼要錄用你」是基本題，可以觀察求職者是否重視這次的面試，包含個人專長要如何協助團隊，以及對於該公司在產業現況的了解，同時在談話的過程中，觀察回答邏輯和統整能力。

貼文一出，也有網友開玩笑回應，「你不用我，我沒差，因為那將是你的損失」、「反問他，那我為什麼要來貴公司工作」、「什麼鍋配什麼蓋啊」、「給我一個不錄用我的理由」、「你缺人，我缺工作，就是這麼簡單」、「我敢說，這個工作除了我以外沒人要做」、「是不是誤會什麼了，你不錄用我，我再去找下一家就好」、「我可以幫你們賺錢，這句標準答案」。