聯發科離職被家人罵幹嘛想不開？ 她曝內幕「四點」：天平已經歪掉

一名女網友在聯發科工作四年後離職，家人一直說，「聯發科很好啊！妳幹嘛想不開」，她坦承離開舒適圈真的不是件容易的事情，所幸她後來找到了喜歡的工作，她也分享當初離職的心路歷程。

女網友小電在Dcard發文表示，自己會離職也是因為工作了一陣子後才比較知道想過什麼生活，對她來說，薪水、工時、成就感、工作氣氛這幾點必須要達到平衡才有辦法長久。

她不諱言在聯發科後期工作天平已經失衡，要離開熟悉的環境和同事，內心也時常天人交戰「是不是應該再撐一下？」後來她認為不能再卡住，決定先開始投履歷面試，也找到了現在喜歡的工作。

她鼓勵大家，如果目前的工作不是自己理想的狀態，可以出去看看外面的世界，就算最後沒有要真的離職，也可以了解其他工作在做什麼，或者測試自己可以談到什麼條件，搞不好發現外面的工作更爛，就會回來認命繼續工作，「但前提是要去試，不試試看永遠不會知道。」

另外，網路上常會有同樣轉職困擾的網友發文問說是不是應該離職，「但我覺得，其實當你問出這個問題的時候，你心中早就已經有答案了，只是不敢承認或害怕去面對而已。」她認為，工作是自己在做的，要不要換跑道只有自己能給自己答案，不需要在乎別人的眼光。

底下則有網友回應說，「優秀的人不管在哪裡都能有自己的一片天，很榮幸我們曾經是同事」、「這篇分享不僅僅讓需要的人得到幫助，更適合給準備或轉職高階主管的朋友們很重要的學習。」

還有人表示自己從去年暑假研究所畢業到現在面試都一直沒工作好焦慮，她則回應說「加油！近期畢業的真的運氣比較差，科技業現在大環境不是很好，但慢慢調整自己一定會找到的。」