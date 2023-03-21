台南永康就業中心25日辦轉職、待業者徵才與牌卡挑戰賽
勞動力發展署台南永康就業中心永康就業中心針對轉職、待業民眾，邀5家廠商25日下午1點半到3點半舉辦現場徵才，提供近200個職缺，歡迎有需求民眾參加。
參加的5家廠商有豐盟企業、府城汽車客運、南光化學製藥、全家便利商店及統一實業。200個職缺中府城客運駕駛開出平均月薪45000元至56000元、站務員月薪29000元至33000元。豐盟企業儲備幹部月薪35000元至5萬元，更詳細徵才訊息可上雲嘉南分署網站、臉書搜尋關鍵字「賈好嘉」或電洽(06)2038560 、加入永康就業中心LINE (ID:@pkx6862r)洽詢。
永康就業中心表示， 配合活動27日至29日辦理「趣解青年方程式牌卡挑戰賽」，民眾只要解題成功即贈送小禮物。邀請喜歡解謎民眾活動期間到中心及各鄉鎮就服台參與牌卡挑戰賽，有機會獲得禮物。
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