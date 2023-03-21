台南永康就業中心25日辦轉職、待業者徵才與牌卡挑戰賽

大學畢業的社會新鮮人初入社會謀職不易，一名新鮮人近日面試時遭面試官刁難，甚至數落她「沒經驗」，還嗆她「我們這些東西幾百萬幾千萬的在賣，你有辦法嗎？」她無奈表示，「那這樣為什麼要寫經歷不拘？」委屈到回家的路上衣邊騎車一邊哭。

2023-03-21 15:44