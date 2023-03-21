快訊

從這5家銀行買到瑞信AT1債 國內投資人16億恐成壁紙

聽新聞
test
0:00 / 0:00

社會新鮮人求職「哭著回家」 面試官嫌她這點狂刁難

聯合新聞網／ 綜合報導
社會新鮮人謀職不易。示意圖／ingimage
社會新鮮人謀職不易。示意圖／ingimage

大學畢業的社會新鮮人初入社會謀職不易，一名新鮮人近日面試時遭面試官刁難，甚至數落她「沒經驗」，還嗆她「我們這些東西幾百萬幾千萬的在賣，你有辦法嗎？」她無奈表示，「那這樣為什麼要寫經歷不拘？」委屈到回家的路上衣邊騎車一邊哭。

一名網友在論壇Dcard發文表示，「最近面試好幾家公司，有些等通知，目前有兩間未錄取，然後今天早上面試了一間大公司，一進去有四位主管，其中一位比較看起來像老闆的問我專業知識，我只會回答幾題，滿慶幸自己有回答出來，但有兩題就不會了」。

該網友表示，「面試官有點數落我，一直強調我沒經驗，還問我『我們這些東西幾百萬幾千萬的在賣，你有辦法嗎？』我就回答之前只在學校做過的項目，我心裡想，那這樣為什麼要寫經歷不拘？」

該網友無奈表示，「這次面試氣氛不是很好，還有主管高姿態的態度，是我面試這幾間下來的體驗最差的一家，回家的路上都在自我懷疑，邊騎邊哭，我要繼續去投履歷找工作了」。

其他網友則留言「恭喜成功避雷，面試也只是評估妳和公司雙方適不適合的過程，而不是評估個人價值。即使現在缺乏經驗，妳也還很多優點和潛力等待被發掘」、「面試數落你，至少可以知道以後跟他共事的時候他還是會數落你。這樣應該要開心吧？工作最苦的是一個只會霸凌的職場」、「我怎麼覺得你之後會接到錄取通知，但薪水會被壓的很低」。

面試 新鮮人 Dcard

延伸閱讀

醫曝2國中男生「超暗黑對話」！家長嚇壞：要保護女兒

癌婦想把錢留給女兒苦求「不要救我！」醫暖回1句話全網鼻酸

士林社子近三萬戶停電「大停電時代來臨？」 網驚：去年也是3月開始

超商店員見她主動問一句話 波蘭妹感動：完全是我喜歡台灣的地方

相關新聞

靜宜大學徵才今登場 超過70家企業提供超過2000個工作機會

靜宜大學今舉辦「校園徵才博覽會」，邀請金融、科技、餐飲及服務業等各領域，超過70家企業進入校園，提供國內、外超過2000...

「為什麼要錄用你」如何回答？ 網揭面試眉角：這句標準答案

求職面試時，總希望增加錄取率，日前有網友表示若面試官詢問「為什麼要錄用你」該如何回答比較好，對此有網友指出面試官可以根據回答觀察求職者是否重視面試，還有對該公司的了解等，不過也有人開玩笑表示回答「我可以幫你們賺錢，這句標準答案」。

職場環境不改扼殺女性生育意願 「小孩國家養」淪口號

各種對現代女性處境調查顯示，女性面臨家庭與工作難以兼顧的比率大幅提升，女性生育率跟著「節節敗退」，困境其來有自。儘管近年從中央到地方政府都祭出育嬰津貼加碼，台北市甚至喊出第三胎生育獎助金5萬元，但是創造有利女性生養子女的職場條件，從彈性工時、企業托育到有薪家庭照顧假都停滯不前，光靠中央到地方只做半套的大撒幣，催生效果當然不彰。

社會新鮮人求職「哭著回家」 面試官嫌她這點狂刁難

大學畢業的社會新鮮人初入社會謀職不易，一名新鮮人近日面試時遭面試官刁難，甚至數落她「沒經驗」，還嗆她「我們這些東西幾百萬幾千萬的在賣，你有辦法嗎？」她無奈表示，「那這樣為什麼要寫經歷不拘？」委屈到回家的路上衣邊騎車一邊哭。

聯發科離職被家人罵幹嘛想不開？ 她曝內幕「四點」：天平已經歪掉

一名女網友在聯發科工作四年後離職，家人一直說，「聯發科很好啊！妳幹嘛想不開」，她坦承離開舒適圈真的不是件容易的事情，所幸她後來找到了喜歡的工作，她也分享當初離職的心路歷程。

「安靜離職」還是「安靜開除」？上班族「塊陶阿」 10大該離職的跡象

根據《yes123》求職網調查，農曆兔年新春開工後，高達9成的上班族表示，有跳槽的計畫，而跳槽主因前5名分別是「薪水太少，生活開銷大」、「沒有升遷機會」、「太久沒有加薪」，以及「覺得現在的公司沒前景」、「工作壓力大」等，而大多數的上班族會因為哪些原因，而動了離職的念頭...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦