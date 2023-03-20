「安靜離職」還是「安靜開除」？上班族「塊陶阿」 10大該離職的跡象

塊陶阿！

根據《yes123》求職網調查，農曆兔年新春開工後，高達9成的上班族表示，有跳槽的計畫，而跳槽主因前5名分別是「薪水太少，生活開銷大」、「沒有升遷機會」、「太久沒有加薪」，以及「覺得現在的公司沒前景」、「工作壓力大」等，而大多數的上班族會因為哪些原因，而動了離職的念頭？《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統調查統計出網友、民眾熱議的「10大離職的跡象」，您可以試著檢視自己中了哪幾項？是否該另尋出路？

No.10 沒有成就感、職業倦怠

無法從工作中獲得成就感，便會難以認為工作是一件開心、有意義之事，時常會感覺到內心空虛，一旦陷入這種職業疲乏的狀態，內心不時會浮現一股聲音，不停問自己是否該離開了？

針對沒有成就感，出現職業倦怠的狀況，不少網友都有類似經驗，有人抱怨：「工作內容大多是文書、key東西，培養不了什麼專業技能，也沒有成就感」、「我知道現在這份工作的可貴（尤其是在南部），但是工作完全沒有成就感，雖會每年調薪，但沒有升職空間，我覺得生活每天都是複製貼上，渾渾噩噩不知道在幹嘛」。

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No.9 工作場所不健康

有些工作型態需要經常奔波，或是需與客戶吃飯、喝酒、應酬，長期累積下來，身體很容易出狀況。另外，雖然目前政府、社會氛圍積極推動無菸職場，但有些人仍免不了要承受「社交二手菸」，因此有網友表示，想離職的原因，就是希望擺脫有害健康的工作環境，「我覺得當大廠的作業員好像比較適合我，既穩定，也不用疲於交際應酬，即使會很累也沒關係」、「老闆總是在員工洗碗的地方抽菸，變相強迫大家吸二手菸，有時候門沒關好，還會飄進店裡，真的不要自己喜歡爛肺，就強迫大家一起爛肺，而且煙蒂還亂丟」。

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No.8 工時太長、加班沒補休

勞動部公布2021年全球「就業者平均每年工時」排行榜，其中，台灣平均年總工約2,000小時，雖為歷年來最低紀錄，但仍位居全球工時第4高的國家。工作超時、經常加班，有些公司甚至不給薪、沒補休，這些損害自身權益的狀況，容易讓員工萌生離職的念頭。

不少上班族生氣地說，「桃園大溪跑轉運的某個貨運業者苛扣離職員工薪資！超時工作無加班費就算了，調度的情緒管理還很差，還什麼都要扣薪」、「第一份工作是在某傳產公司上班，不僅低薪高工時，還要時常忍受老闆的各種奇怪問題」。

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No.7 同事豬隊友

每個人工作習慣不同，合作過程中難免產生摩擦，若遇到同事惡意推卸責任或故意拖延、扯後腿，使得事情無法順利完成，長期下來難以共事，若始終無法改善這類情況，不少人會選擇離開。有網友提到，「能力不錯的主管，來向我辭職，我問他為什麼要離開，他很爽快地說：公司有三多，第一多就是豬隊友，經常做錯事，要別人來收拾善後」、「主管都很囂張、怠惰、情緒化、又愛推卸責任 ，出事了都叫助理與基層員工去擔，如此糟糕、惡劣的文化，所以這家公司的流動率極高」。

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No.6 薪資凍漲和勞力不成正比

多數人想跳槽的主因，都是不滿於薪資現狀，認為與自己付出的勞力、時間不成正比，對於薪資議題，網友討論相當熱列，有人分享「自己4月上班13天半，一天工時10小時，但薪水僅1萬3千多元」；還有網友說，「老闆昨天約談我說：『雖然沒給你很多薪水，但也沒虧待你，你很優秀』，所以只給我5萬元，很久沒調薪了怎麼辦，這樣我要怎麼存錢養老婆」。而根據《yes123》求職網調查顯示，屬於「非主管職」的年後轉職者，平均希望新工作月薪為4萬1,961元。

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No.5 與主管或同事相處不愉快

職場上的人際關係是一門大學問，總是會遇到幾位不合拍、相處不愉快的主管或同事，時間一長，不僅累積負面情緒，工作表現也可能大受影響，有人認為與這些人共事一天都嫌長，腳底抹油溜之大吉才是明智之舉。

網友分享：「最近跟主管有點鬧不合，是因為前幾個月請了5天喪假，再加上確診請假，我的主管覺得我一直請假，害她變得很忙碌」、「最讓人喘不過氣的是，主管時不時拿我跟其他同事做比較，製造心理落差，在這種工作環境下，公司員工離職率很高」。

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No.4 職場霸凌、騷擾、歧視

職場霸凌可能是透過言語、非言語、身體、心理上等方式侵害他人，不論是上對下、下對上或同事之間都有可能發生；另外，騷擾或歧視行為也令人難以忍受。

對於職場事的霸凌、騷擾和歧視的情形，網友透露，「日系連鎖商店員工性騷擾事件我是被害者本人，在投票日隔天，該男同事問我有沒有去投票，我說我對政治沒興趣，他說：那你對我有興趣嗎？」、「上次被HR主管言語騷擾說『妳願意當我的蜜糖小豬豬嗎』，結果同事跑去跟HR主管告狀，於是我就被叫去三方約談了」。

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No.3 上班沒事做

高壓又工時長的工作環境，一直為人詬病；但許多網友也認為，職場太安逸、悠閒，同樣也會擔心學不到東西，最後還是會選擇辭職走人，「兒子在家的時間，不是電動就是電腦，而且每做一份工作，沒做幾天，就會抱怨工作無聊，然後做沒多久就離職」、「覺得自己的學經歷可以去更好的地方，跟家人朋友討論說想離職，因為真的太閒，而且對職涯沒什麼幫助，結果大家給我的建議都是留下來，現在已經不知道該怎麼做選擇」。

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No.2 工作量不堪負荷

台灣被外界批評是「過勞之島」，不少上班族「一人多工」，經常超時工作，如今愈來愈多人講求工作與生活之間的平衡，不願意將大半時間都貢獻給工作，而喪失生活樂趣。因此，當工作量超過自身能負荷的範圍，又無法改善，很多員工可能都會選擇離開。網友反應，「台大畢業之後考公職，順利錄取，以為是人生的轉捩點，可以無憂無慮過生活，結果每天工作忙碌，還全身腰酸背痛，萌生離職念頭」、「雙方都在科技業上班，我是業務，男友是軟體工程師。公司明顯案子接很多，但人手不足，工作與另一 半無法兼顧，離職是唯一解」。

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No.1 公司福利不足 年終、獎金太少

除了基本薪資之外，績效獎金、年終獎金和勞動條件也是許多員工決定是否該久待一家公司的判斷依據，尤其資深員工更看重退休、財務保障相關福利。根據《yes123》求職網調查顯示，對於想離職的主因前三名（可複選），62.1%上班族遇到「年終獎金縮水」；42.3%屬於「刪減加班費」；32.2%為「分紅縮水」。

不少網友對福利不佳的工作表示「感到迷茫」，「沒有三節年終，跟同事沒話題也沒業務交流，無聊到懷疑人生，該趁快滿試用期離職嗎」、「主管什麼都沒問也沒說，直接降職，正職降為PT（兼職）， 獎金都沒了，我要離職」。

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2022年03月16日至2023年03月15日，共1年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『離職跡象』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」輿情分析系統