員工讓公司賠大錢也不該開除他！橋水創辦人達利歐：要把失敗當好事

每個人都會犯錯。主要的差別在於，成功者會從錯誤中學教訓，失敗者則不會。把文化打造成敢於犯錯，好讓員工能從中學習，就會快速進步，減少重大失誤。在強調創意和獨立思考的組織裡尤其如此，因為有失敗才會有成功。愛迪生（Thomas Edison）曾經說過：「我不是失敗。我只是發現了上萬種不管用的方式。」

犯錯會使你痛苦，但你不該讓自己或別人逃避痛苦。痛苦是個訊號，代表出了差錯，而它也是稱職的老師，提醒人不該再重蹈覆轍。為了從自己和別人的錯誤中吸取教訓，你必須坦白而公開地承認錯誤，並努力防止再犯。而在這個時候，有很多人會說：「不用了，謝謝，我不吃這套。我寧可不必去應對這些事。」但這並不符合你和公司的最佳利益，而且會阻礙達到目標。在我看來，假如你回頭去看一年前的自己，對於自己做的蠢事並不感到驚訝，那你還沒學夠。儘管如此，會擁抱錯誤的人卻寥寥可數。這樣的狀況應該要改變。

打造允許犯錯，但不容忍一錯再錯的文化

一個最令我難忘的錯誤發生在1990年代初期，當時負責交易的員工羅斯忘了幫客戶下單交易，現款就晾在那裡，等發現錯誤時，客戶已虧了（實際上是橋水，因為我們必須賠償損失）一大筆錢數十萬美元。損失很慘重，我大可把羅斯開除，以藉此表明公司不容有絲毫差錯。但那樣會適得其反。我會損失一個好員工，而且這只會鼓勵其他的員工隱瞞錯誤，那樣的文化不僅不誠信，還會大大削弱學習與成長的能力。假如羅斯沒有經歷那樣的痛苦，對他和橋水都會更糟。

我沒有把羅斯開除的理由，遠比開除他要來得充分。我向他和其他人證明了，犯錯沒關係，沒有從中吸取教訓則不行。在塵埃落定後，我和羅斯一起建立了「錯誤日誌」。交易員會把錯誤和不良後果全部記在上面，好讓我們能追蹤並按部就班地解決。它已成了我們在橋水最強的工具之一。在我們的環境中，成員都了解「那件事你處理得很糟糕」之類的話是為了幫忙，而不是懲罰。

當然，在管理犯錯的員工時，分辨以下的差別很重要：

（1）能力強、犯了錯會自我反省並虛心從中學習的人。

（2）能力差的人，或能力雖強但是無法擁抱錯誤並虛心學習的人。

時間一久，我發現聘用像羅斯這樣會自我反省的人員，是我所能做到最重要的決定之一。

這種人並不好找。我常認為，家長和學校一直過度強調答對的的價值。在我看來，成績最好的學生往往最不會從錯誤中學習，因為他們被制約成把答錯等同於失敗，而不是學習機會。這對他們的進步是一大阻礙。聰明人善於擁抱錯誤與缺點，表現會遠遠勝過能力相同但過於自負的同儕。

要認清錯誤是事物演進過程中自然的一部分

假如不介意在正確的路上犯錯，你就會學到很多，並提高績效。但假如無法忍受錯誤，你就不會成長，把自己和周遭人都搞得很慘，你的工作環境則會充斥著小心眼的中傷和惡毒的酸言酸語，而不是健康、誠懇地追求事實真相。

你對正確的渴望不能超過對事實真相的追求。貝佐斯形容得好：「你必須願意接受一再地失敗。假如你不願意接受失敗，那就必須非常當心自己無法創新。」

a. 要把失敗當好事。

人人都會失敗。你所看到任何人的成功，只是在你所關注的事情上成功，我保證他們在其他很多的事情上也曾失敗。我最敬重的人是正面看待失敗、吸取失敗教訓的人，對他們甚至比對成功之士還敬重。這是因為失敗是痛苦的經驗，成功是愉快的經驗，與直接成功相比，失敗、改變，最後成功所需要的特質更為豐富。直接成功的人鐵定不會挑戰自己的極限。當然，最糟糕的人就是失敗卻認不清，也不去改變。

b. 不要為自己或別人的錯誤懊惱。

要珍愛它！一般人都會為自己的錯誤而懊惱，因為目光短淺，只看到糟糕的結果，而看不出犯錯是求進步的必要環節。我曾聘請的一位滑雪教練，也指導過史上最偉大的籃球員麥可．喬丹（Michael Jordan），他告訴我，喬丹沉醉於自己的錯誤，把每個錯都視為改善的機會。他了解錯誤就像在玩小拼圖遊戲，你完成一個，就會功力大增。你從錯誤中學習的教訓，將來都會避免你犯下成千上萬個類似的錯誤。

不要擔心一時成敗，而要放眼於達成目標

拋開不安，把心思花在達成目標上。反省並提醒自己，他人精準的批評是你能得到最寶貴的反饋。想像一下，當滑雪教練告訴你說，你跌倒是因為滑行時重心沒有適切轉移時，要是你當他是在指責你，會有多蠢和多無濟於事。這就跟上司指出你在工作過程中的缺失沒兩樣。改錯再往前進就行了。

不要糾結於「抱怨」與「讚揚」，而把心思花在「精準」與「不精準」上。在意他人「抱怨」與「讚揚」或是「正面」與「負面」的評價，會阻礙你在反覆的工作流程中學習。要記得，已經發生的事就讓它過去，除了吸取教訓，再也無關緊要。也要捨棄聽虛假讚美的需求。

在經歷痛苦時，要記得反省

要記得這點：痛苦全都在你的腦袋裡。假如你想進化，那就需要直搗問題和痛苦。正視痛苦，你就會把所面對的矛盾和問題看得更清楚。反省並解決問題，你就會長智慧。痛苦和挑戰越大越好。

a. 要自我反省，並確保員工會自我反省。

遇到痛苦時，動物的本能就是「戰鬥或逃跑」。你反而要自己冷靜下來並加以反省。你所感受到的痛苦是起因於事情有衝突，也許你是遭逢了悲慘的現實而不能接受，像是朋友過世；也許你是被迫承認缺點，而挑戰到你對自己的看法。假如你能清楚思考背後的因素，對於了解事實和要怎樣因應，你就會學得更多。自我反省是一種特質，區分人會奮起或一蹶不振。要記得：「痛苦＋反省＝進步」。

b. 要知道，沒有人能客觀看待自己。

我們全都該力求客觀來看待自己，卻不應期待人人都能把這件事做好。我們全都有盲點；人天生就是主觀的。因此，人人都有責任幫助別人去了解真實的自我，方法則是給予誠實的反饋，加以責成，並以開放的心態來解決彼此的歧見。

c. 要教導並強化在錯誤中學習的道理。

如果要鼓勵人員把自身的錯誤開誠布公並加以客觀分析，管理者就需要培養文化，使它成為常態，並懲處壓抑或掩蓋錯誤。我們做到這點的方法是把話講清楚，任何人所能犯下最糟糕的錯誤，就是不勇於面對自己的錯誤。這就是為什麼橋水規定要使用問題日誌。

要知道什麼類型的錯誤可以接受、哪些無法容忍，不要讓員工犯下不能接受的錯誤。

為了透過嘗試和錯誤來學習，在考慮你願意容許什麼樣的錯誤時，要權衡錯誤的潛在損害和累進學習的益處。在界定我願意給員工的空間時，我會說：「我可以容忍你刮壞或弄凹我的車，但我不會冒風險讓你把車子弄到面目全非。」

書名：原則：生活和工作

作者：瑞．達利歐（Ray Dalio）

譯者：陳世杰、諶悠文、戴至中

出版社：商業周刊

出版日期：2018/04/10

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