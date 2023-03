當黑天鵝變常態如何應對？企業到個人都應該要知道的「Just in Case」

摘要 1.2022年底美國大風雪,西南航空因系統反應不及,導致成千上萬人滯留機場無法回家;裴洛西訪台後中國「鎖台」3天,引發台灣能源自給率不足的討論。 2.我們處在一個黑天鵝時代,經常有意外狀況發;當黑天鵝變成常態,傳統的組織是否能因應,將是管理者最大的挑戰。 3.全世界正從Just in time走向Just in case的時代,有備案,比什麼都重要。隨時都要「以防萬一」,為最壞狀況做準備。

2022年底美國大風雪,造成班機大延誤。最離譜的是航空模範生,西南航空電腦居然全部當機,導致成千上萬人滯留機場無法回家,造成巨大民怨,連美國政府都表示關切。這件事情重創西南航空的聲譽,雖然最後以賠償了事。但反映出來的問題,就是現有系統沒有辦法處理緊急狀況,一旦出現危機,會造成大當機。

這不是一個單純的技術問題,也不是危機管理個案而已,而反映了當前企業系統及策略必須重新思考。我們處在一個黑天鵝時代,經常有意外狀況發生;當黑天鵝變成常態,傳統的組織是否能因應,將是管理者最大的挑戰。

許多企業不願做太多投資來因應危急狀況,但隨著戰爭、疫情、斷鏈這些危機陸續發生,企業一定要有「超前部署」思維,隨時做最壞的打算才能因應突發危機。

從管理角度,這代表了當今最流行的名詞「韌性」。目前一般韌性所談的,常見的軍事靭性,比方說中共打過來,台灣是否有足夠時間因應;較少慮到經濟靭性、科技靭性及社會靭性。

美國積極和中國脫鉤,並要台積電去美國設廠,是在為最壞情況做因應。雖然中共不一定會武統台灣,但美國站在超前部署立場,不能不做最壞打算。因此台積電到亞利桑那州去投資,並加碼建第二廠,就是美國為了分散供應鏈風險所做的預先準備。

台灣能源高度缺乏、自給率低,因此能源一定要有因應的安全備給方案。如果中共封鎖台灣海峽,台灣的能源儲備恐撐不了多久。解決之道除了積極發展再生能源外,還要考量修正能源政策、採用其他的發電方式;同時也需要著重電網輸電穩定性,才不會因為一隻小動物就跳電。

政府已開始規劃能源備案。台電正在進行「戰備煤場」研究,燃煤安全存量天數可能提高到50天,以預備中國軍演封鎖。國安單位計畫結合學校,推出「避難型電網」,萬一有天災、戰爭發生,有避難所功能的學校可望不斷電,以確保民眾維持基本生活。

另外,近期連接台灣與馬祖的海底電纜全斷。外界預期,若台海發生衝突,北京恐鎖定台灣對外的海底電纜為目標。因此行政院已核定強化通訊網路數位韌性計畫,為戰時做準備,並參考烏克蘭經驗,確保戰爭發生時總統可以與縣市首長通話,並透過直播系統向全民發表談話,同時與他國保持通暢的聯繫。

Just in time,隨時都要有備案

全世界正從Just in time走向Just in case的時代,有備案,比什麼都重要。Just in time是指豐田零庫存的「即時生產」,零部件不需要準備太多。Just in case「以防萬一」則是為最壞狀況做準備,因此需要庫存才不致於在危機時手忙腳亂,但這必然會導致成本大幅提高。

國防部2月21日公告公告《全民防衛動員準備法》修正草案將更名為《全民防衛動員法》,引起軒然大波,傳黨政高層因社會反彈而決定暫緩修法,但台灣應盡快為戰爭做最壞的打算和準備才對。

在黑天鵝時代下,「備案經濟」已變成顯學。台灣必須認真思考,從軍事、經濟、金融和社會的層面,整體規制替代方案,才能夠因應未來突襲而來的黑天鵝危機!

※本文由商周.com授權刊載,未經同意禁止轉載。