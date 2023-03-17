她去應徵夾娃娃機店兼職 媽媽卻怒罵：又去八大產業

現在夾娃娃機店林立，有些人想找工作，也會選擇到夾娃娃機店工作，不過日前有位女網友抱怨，她告訴媽媽自己要去夾娃娃機店工作，幫忙做補貨、進貨、擺貨等等，沒想到媽媽卻罵她「妳怎麼又去面試那種八大行業？」讓她直喊冤。

一名網友在臉書「爆怨公社」發文指出，她跟媽媽提自己隔天有一場面試，無法去圖書館，沒想到媽媽聽完她打算去夾娃娃機店面試，就生氣罵「妳怎麼又去面試那種八大行業啊？」讓她無奈表示，自己以前做餐酒館，媽媽也以為是八大行業，所以一直認為女兒又要踏入八大行業。

儘管原PO不斷解釋，媽媽還是認為「那就是八大行業，夾娃娃機店沒有妳想像的那麼單純，整天不正經找工作，只想要風花雪月」，這讓她十分無奈，拋問「我還是學生，無法找到正職工作，該怎麼跟媽媽解釋那是正常的兼職呢？」

對此，有網友表示「因為娃娃機店的裝潢和聲光，感覺像電動遊樂場所，傳統的觀感認為那是不正經的場所，而且老闆和客群大多是8+9，所以傳統的長輩會不想小孩涉足，特別是女孩子，所以媽媽才會這樣，改天帶她去看看妳工作的狀況，讓她明白性質是很單純的應該就會改觀了。不過做娃娃機店學不到什麼知識，薪水也不高，不適合長期兼職，不妨再找找其他的兼職機會」、「妳要說是自助取物機的補貨員，問詳細工作內容就說：『就是跟自動販賣機一樣投錢進去選自己要的東西這樣，妳只是時間到了要去補貨而已』」、「帶媽媽去看看就知道了」。