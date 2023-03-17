同事向主管哭訴工作壓力大 重責全轉到她身上：我該流淚了

職場上最怕同酬不同工，日前有女上班族抱怨，她跟同事之間的工作量分配差不多，沒想到近期同事卻因為壓力大，跑去跟主管哭訴，沒想到該同事的工作就調少了，壓力轉嫁到自己身上，讓她氣炸喊「我是不是要來練習哭了？」

一名網友在Dcard發文表示，之前主管就曾提到「有平均分配下屬的工作量」，她也查過工作內容分配的很平均，活動的部分大家都是一起執行的。不過近日有同事覺得壓力太大，跑去跟主管哭訴，結果工作量就變少了，接著又有另一名同事跟著哭訴，最近工作量也減少了，讓她覺得心理不平衡，直呼「同事們的工作量都加到我們這些可憐蟲身上，好氣！我是不是也要來練習哭了？」

對此，網友們表示「妳要直接哭到暈倒」、「會哭的孩子有糖吃」、「我自己是當主管的人，工作效率差、品質不好的員工，我真的不敢把難的工作分給他，這其實變相懲罰到工作品質好的人，頂多年末考績做補償而已，但考績好跟壞年薪也才差2個月，感覺擺爛的人CP值真的比較高，人不要臉天下無敵」、「我哭一哭公司給我加班費，但事情沒變少，所以我離職了」、「乾脆帶一顆洋蔥去上班，努力讓自己哭出來」。