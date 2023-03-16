傳產怨找不到員工！女一看工作內容「通吃文理組」網見薪水開嗆了

隨著時代改變，越來越少年輕人願意到工廠做工，有傳產老闆招不到人力，高喊「年輕人都不來做傳統產業」，掀起討論，有網友認為年輕人不願吃苦，也有人抱怨傳產要求的工作能力和給的薪資待遇不合理。近日就有網友在求職網看到一家公司招募生產單位工程師，不僅要求須了解機械製程，還得負責口譯、翻譯文書，甚至管理員工，但薪資沒有很理想，令該名網友直接大酸「台灣傳產別再唉（哀嚎）找不到員工」，引發熱烈回覆。

一名女網友在Dcard發文表示，她看到一家傳產公司急徵生產單位工程師，主要工作內容不僅負責文件口頭翻譯和管理員工，也要跨領域了解機械製程，因此以具備理工科系背景，且需精通中泰文的大學畢業生為佳。

此外，該職缺不限國籍都可應徵，上班時段需輪班，全職月薪落在新台萬3.2萬至4.5萬元區間，會因個人資歷有所調整。看到該公司開的薪水後，該名女網友忍不住開酸，「這個條件，這個薪資，難怪找不到人」、「台灣傳產別再唉（哀嚎）找不到員工」。

貼文曝光後引發討論，許多網友也紛紛留言吐槽，「又要理組的能力又想要文組的能力，這麼行，老闆怎麼不自己下來」、「看起來翻譯只要文組就好了，頂多專業名詞要學的感覺，薪水、工作對應理工必要性，輪大夜還32k，資方都搞不清楚要幹嘛，只是想凹人來，缺工根本必然」、「他們都在等政府開放東南亞移民，前幾個月才有新聞報導過，他們是不可能提高薪資的」。

也有網友直言，該公司是要聘請會講中文的泰勞，「不限國籍啊，我們公司是直接找泰國的」、「不限國籍，意思你懂的」、「台灣傳產就是這副德性，自己不努力提升就業定位吃老本，外勞也嫌棄，只剩抱怨年輕人功能，最後就乖乖回家吃自己了」。