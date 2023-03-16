商管碩士中部起薪不到40k 她難過喊：難道真的要北漂？

許多人在選擇大學時，會優先以就業為考量，日前有網友抱怨，她就讀中字輩的商管碩士，在畢業季投履歷時，每次只要談到自己的期望薪資為4萬元，就會馬上被對方拒絕，讓她感嘆「在學期間做的努力，也沒辦法讓自己拿到更多的薪資」。

一名網友在Dcard發文表示，她是中字輩商管碩士畢業，有過實習、兼職經驗，履歷都會附上與應徵的職缺符合的經歷，不過最近她面試台中的公司時，每次談到期望薪資，她開出4萬元條件時，對方都會說「我們沒有開這麼高的」，這時原PO就會拿出人力銀行的畢業薪資表，表示是參考該資料來提出的，而當下很多面試官都會問「有期望的薪資區間嗎？」她則回應考量到是職場新鮮人故「最低薪資是3萬5千元至3萬8千元左右」，而這時就會結束面試。

原PO指出，她每次面試完回家都會思考，自己讀碩士和考證照，還有在學期間做的努力，好像沒有幫助自己爭取到更高的薪資，而且查看想應徵的工作薪資，有些甚至會只有2萬8千元，讓她越看越懷疑人生，直呼「還沒開始工作，信心就被打擊，難道真的要北漂嗎？但薪水也不夠付房租那些」。

對此，有網友回應「在台灣的平凡人想要高薪，真的只剩電資而已」、「這是很正常的，我建議妳北漂，光年薪（年終、分紅）的價差，扣掉租屋費還剩很多」、「我覺得不是商管碩的問題，是因為妳的學歷非台政的問題」、「薪水也該回歸實力吧」、「商管要高薪大機率得去台北」。