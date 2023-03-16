快訊

挺侯友宜批朱立倫！選策會爭議藍營炸鍋 基層到中央都罵翻

獨／「本土劇一姐」懷孕閃退嫁大地主 走在路上被揮拳親曝原因

受邀加入國民黨選策會滅火？謝龍介未給答覆回了這句話

商管碩士中部起薪不到40k 她難過喊：難道真的要北漂？

聯合新聞網／ 綜合報導
一名就讀商管碩士的網友指出，她在面試時提到期望薪資4萬元時，通常對方就會拒絕。示意圖/ingimage
一名就讀商管碩士的網友指出，她在面試時提到期望薪資4萬元時，通常對方就會拒絕。示意圖/ingimage

許多人在選擇大學時，會優先以就業為考量，日前有網友抱怨，她就讀中字輩的商管碩士，在畢業季投履歷時，每次只要談到自己的期望薪資為4萬元，就會馬上被對方拒絕，讓她感嘆「在學期間做的努力，也沒辦法讓自己拿到更多的薪資」。

一名網友在Dcard發文表示，她是中字輩商管碩士畢業，有過實習、兼職經驗，履歷都會附上與應徵的職缺符合的經歷，不過最近她面試台中的公司時，每次談到期望薪資，她開出4萬元條件時，對方都會說「我們沒有開這麼高的」，這時原PO就會拿出人力銀行的畢業薪資表，表示是參考該資料來提出的，而當下很多面試官都會問「有期望的薪資區間嗎？」她則回應考量到是職場新鮮人故「最低薪資是3萬5千元至3萬8千元左右」，而這時就會結束面試。

原PO指出，她每次面試完回家都會思考，自己讀碩士和考證照，還有在學期間做的努力，好像沒有幫助自己爭取到更高的薪資，而且查看想應徵的工作薪資，有些甚至會只有2萬8千元，讓她越看越懷疑人生，直呼「還沒開始工作，信心就被打擊，難道真的要北漂嗎？但薪水也不夠付房租那些」。

對此，有網友回應「在台灣的平凡人想要高薪，真的只剩電資而已」、「這是很正常的，我建議妳北漂，光年薪（年終、分紅）的價差，扣掉租屋費還剩很多」、「我覺得不是商管碩的問題，是因為妳的學歷非台政的問題」、「薪水也該回歸實力吧」、「商管要高薪大機率得去台北」。

薪資 北漂

延伸閱讀

「路邊罰跪高舉手」雙人背影瘋傳 鄰居解釋：其中一位是媽媽

砸30萬住30天月子中心 樓上施工氣炸 網：明知施工還營業

飯店活春宮窗景如直播！路人圍觀擠滿大街 外送員觀戰忘送餐

永和最貴自助餐？在地人點出消費族群：光顧的都老人居多

相關新聞

面試官沒提問就錄取怕是「屎缺」 網友反建議：去試試看

面試求職並非易事，但若「太輕鬆」就得到工作，你敢去上班嗎？一名女網友日前在Dcard發文表示，自己在求職平台收到「毫無相關經驗」的職缺面試邀約，面試當天對方完全沒提問就錄取，令原po有些擔心會不會是「屎缺」，引起網友討論。

商管碩士中部起薪不到40k 她難過喊：難道真的要北漂？

許多人在選擇大學時，會優先以就業為考量，日前有網友抱怨，她就讀中字輩的商管碩士，在畢業季投履歷時，每次只要談到自己的期望薪資為4萬元，就會馬上被對方拒絕，讓她感嘆「在學期間做的努力，也沒辦法讓自己拿到更多的薪資」。

留學日本不教同事說「日文」被罵難相處 網揪1點回：你輸了

在職場上要注意的眉角很多，尤其是人際關係的經營，更是許多人認為的職場重點。日前有位網友表示，同事知道他是京都大學碩士畢業生後，就不停盧他免費教日文，讓他忍不住兇回去，但最後卻被別人說「難相處」，令他十分難過。

公司不給座位讓她決定每天背折疊桌上班 網狂勸：離職吧

許多人會在自己的辦公桌上放療癒小物，讓自己上班時能有舒壓的氛圍，不過日前有位行政人員抱怨，她連辦公桌都沒有，每個月要處理上百頁的紙本文件，卻連座位都沒有，只能跟同事的辦公桌借小角落，讓她下定決心「自己背折疊辦公桌上班」。

謊稱幫移工找新雇主 LINE@移點通遭詐騙冒用

移工朋友當心！1955勞工諮詢申訴專線近來接獲移工檢舉，有不肖人士冒用勞動力發展署1955專線名義及LINE@移點通圖像...

職場文化變了？人力銀行揭2大人才轉職趨勢

各產業缺工議題延燒，從科技製造業到旅宿餐飲，但在大缺工時代，企業除了布局搶人外，如何為產業內的人才升級，以及人才如何藉由...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦