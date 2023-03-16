留學日本不教同事說「日文」被罵難相處 網揪1點回：你輸了

在職場上要注意的眉角很多，尤其是人際關係的經營，更是許多人認為的職場重點。日前有位網友表示，同事知道他是京都大學碩士畢業生後，就不停盧他免費教日文，讓他忍不住兇回去，但最後卻被別人說「難相處」，令他十分難過。

一名網友在PTT發文指出，有幾位同事可能從人資那邊聽說他是京都大學畢業的，於是就跑來找她要求日文教學，而他也有用各種理由推辭，對方還是不斷的盧，直到他兇了對方才停止。

而前陣子他剛踏進公司，就被主管叫過去說「要跟同事好好相處」，這下他才知道「同事亂講我壞話，說我難相處」，讓原PO十分難過問「各位會做功德教別人日文嗎？」

對此，有些網友認同他的做法，指出「沒有義務要教同事吧，要教的話得付鐘點費，可以說平時收一小時1000元，同事價800元就好」、「其實可以推薦他們用日文APP就好，的確沒有義務教他們，網路有很多資源了」、「先拿出時薪來討論才正常吧，他們很無理」。

但也有人建議原PO「不影響工作進度的話，上班可以每天教一個單字」、「兇別人就輸了啦，真的」、「你的學歷很好，他們原本想貼你，貼不成就講壞話黑你，職場要學會圓融一點」、「雖然沒有義務要教人，但你看起來難相處也是事實，剛到職還敢直接兇人，不想教也可以用敷衍的方式讓他們背50音」、「一般人都不會拒絕吧，感覺難相處無誤」、「可以設立一個比較難的教學進度，直接拒絕是比較難看」、「兇別人真的會給人難相處的感覺」。