公司不給座位讓她決定每天背折疊桌上班 網狂勸：離職吧

許多人會在自己的辦公桌上放療癒小物，讓自己上班時能有舒壓的氛圍，不過日前有位行政人員抱怨，她連辦公桌都沒有，每個月要處理上百頁的紙本文件，卻連座位都沒有，只能跟同事的辦公桌借小角落，讓她下定決心「自己背折疊辦公桌上班」。

一名網友在Dcard發文表示，她擔任行政人員一年多了，每天都需要在辦公室待至少9小時，平均一個月要處理上百頁的紙本文件，但公司始終沒有安排座位給她，只請她搬一張椅子，借同事辦公桌的角落來使用。

不過原PO抱怨，同事桌子給她使用的角落，空間小到連13吋筆電都放不下，會有1/3的部分露在外面，所以常常不小心就掉下來，而且大量文書也沒地方擺放，只能用紙箱裝起來堆在角落，還常常因此被主管罵「東西亂放」。

原本公司承諾要安排新座位給她，不過後來又作罷，連公司高層想要協助調整座位，也被主管反駁說「沒必要」，讓原PO十分感嘆。她指出，自己之所以沒有離職，是因為這份工作的薪資給得不錯，加上同事間彼此感情要好，手上的工作也在進行中，不想輕易放棄。

對此，網友為她打抱不平，直言「連桌子都給不起用什麼人？」、「主管竟然說沒必要給妳桌子，代表他眼裡根本認為妳不重要，我是妳就一定走人」、「這什麼爛主管」、「這樣居然能做一年，我覺得主管很明顯在逼妳走，其他人想幫妳尋座位他說沒必要，公司的文書沒地方放還要被數落，連妳自己買折疊桌也不行，他擺明討厭妳，而且妳工時還要9小時，代表妳們公司的文書工作其實很繁忙，薪水不錯但是身體都搞壞了值得嗎？只要能力足夠，去別間公司也可以」。