面試官沒提問就錄取怕是「屎缺」 網友反建議：去試試看

面試求職並非易事，但若「太輕鬆」就得到工作，你敢去上班嗎？一名女網友日前在Dcard發文表示，自己在求職平台收到「毫無相關經驗」的職缺面試邀約，面試當天對方完全沒提問就錄取，令原po有些擔心會不會是「屎缺」，引起網友討論。

發文的網友表示，面試邀約的職稱是「業務會計助理」，他向公司表達很有興趣，對方也回應工作內容主要是簡單的文書處理，且原po的住家離公司很近，因此十分歡迎他去面試。

面試當天只有一位面試官，不過對方沒有要原po自我介紹、也沒問任何問題就開始看履歷，接著介紹公司的經營模式、工作內容、薪資（新人起薪29k）、福利、上班時間、休假規則等。

接著面試官問道：「那這樣ok嗎？最快什麼時候可以上班？」原po當下答應了，但之後越想越不對勁，「好像有點怪怪的，但又礙於整體工作內容都覺得可以接受，因此很困惑該不該去報到，深怕是個屎缺。」

多數網友認為這就是屎缺，「90％找不到人是個坑、10％幸運天使降臨」、「雷缺的機率非常高」、「我還遇過說可以當天直接上班的，結果真的是屎缺」、「我也遇過，到現在看那個職缺掛在上面3年還在徵…可見多雷」。

但也有人表示，原po不妨試試看：「有工作多嘗試不是壞事」、「上了就做做看啊，不喜歡再離職就好」、「反正你也沒經驗，試試又不花錢，賺個經驗嘛」、「我現在的工作也是面試得莫名奇妙，結果是個好公司好工作」。