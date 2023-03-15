這個律師決定不開車、改搭Uber 神奇的事發生了

摘要 1.心理學有一個概念叫決策疲勞，一旦大腦權衡決策過多事情，人的能量和意志力就會耗盡。 2.即便是很小的事情也會讓大腦疲倦，像是找停車位、擔心開會遲到。若能把自己的大腦從各式任務中解放，更能做真正想做的事。 3.找人幫忙、投資他人，正是避免自己所有事情都自己做，或被大量事情淹沒的好方法。

「文明的進步是透過擴展無需思考就能執行的運作數量。」―阿爾弗雷德．諾斯．懷海德（Alfred North Whitehead），數學家

「一旦我做出了決定，就不再去想它了。」―麥可．喬丹，運動員

雅各．蒙地（Jacob Monty）是德州休士頓的勞工與移民律師。過去10年，他陸續放手許多自認為必須自己做的事，駕車正是其中之一。

從1994年開始，本書作者、策略教練丹．蘇利文（Dan Sullivan）拒絕親自駕車上路，善用乘車時間將注意力放在其他事情上，雅各聽聞此事之後大受啟發。

隨後，雅各聘請了一名司機，結果他開會再也沒有遲到。他不再壓力纏身，開會也準備充分，因為他可以把上下班通勤時間拿來準備會議，而不是開車。

花50美元的車資，讓人在會議上發揮10倍影響力

自從有了優步（Uber），雅各到哪都用它。比起開車，他把待在車裡的時間運用在工作或打電話上更有價值。優步不僅每天為雅各節省90分鐘左右的時間，還能運用這段時間產出高品質的結果，進而提升了整體生活品質。他不再匆匆忙忙，或遲到的抵達目的地；不再浪費時間找停車位，甚至上演停車場狂奔記。

當車子抵達目的地的大門，他只要從容的下車走進會場就好。

雅各的壓力值也比以前低很多。參與高風險會議的時候，他的思維比以往清晰、專注，心態和精神也更好。他能在會議中發揮影響力，領導力也更有效能。他很成功，總體來說，也更快樂了。

只要花費大約50美元的優步車資，加上找司機也很容易，雅各就能在會議上發揮10倍影響力。對他來說，這產出的價值高達數萬，甚至數十萬美元。

雅各用90分鐘的通勤時間來準備會議，增加會議效能，創造更大的機會。不過，他也不完全利用那段時間來準備會議，而是深入思考其他事情，比如構思新專案，或接觸潛在客戶和合作者。在騰出時間的同時，雅各也解放自己的思想。隨著思想開闊了，他能創造贏得更多財富的機會。

解放大腦更容易進入心流狀態

心理學有一個概念叫決策疲勞（decision fatigue），意思是一旦大腦權衡決策過多事情，人的能量和意志力就會耗盡。即使是很小的壓力源，比如找停車位或擔心開會遲到，也會讓大腦疲憊不堪。

把自己從各種任務中解放出來，不僅解放了時間，更重要的是解放自己的大腦，讓思緒漫遊到不同的地方。有了自由的思想，你可以開始有創意的擴展願景，尋找以前沒有考慮過的新機會，投資於教育、輔導或合作。

雅各把自己的大腦，從開車所需要做的決策中解救出來：他不用再判斷交通號誌、停車標示等，而是請司機來做這些決定。在司機做著交通決定的時候，雅各的思想可以集中在他想要思考的任何事情上。

那你呢？

此刻，你的大腦被當前正在思考的事卡住了。

如果騰不出時間，思想就會持續被禁錮。解放了時間，等於解放了思想。你的大腦自由之後，思想會上升到更高的層次，進而提升自信、獲致更好的想法，並有時間和精力專注於提升自我和深造、精進技能和手藝。你也將擁有時間去創新、拓展願景或服務。

如何解放大腦？

解放大腦的好處遠遠不只解放想法，更重要的是，你有精力去發揮、去完成偉大的工作，因為舞台已經為你架設好了，不用你自己打造。

所以，與其把時間花在自己做完所有的事，不如運用時間和自由的思想，發揮最佳的表現。你整個人會神清氣爽，做好萬全準備；有足夠的能量專注於你熱衷效力的事，成為表現出色的「世界級」人士。然後，隨著你獲致成功，加諸在你身上的要求也會與日俱增，為了避免被大量需求淹沒、甚至困住，你也會需要更多人來幫忙。

高水準的表現和持續培養技能，都需要高度的專注力和心理學家所謂的「心流」，也就是純粹沉浸於你正在做的事。只不過，隨著人越來越成功，心流狀態也越來越難產生。

世界上沒有屢試不爽的方法，為了在每個階段繼續進步與成長，需要有人來幫你處理那些隨著創建工作和影響力擴及更多人，而日益複雜的問題。

做過多的決定除了會讓人遠離心流狀態，也會耗盡意志力，最終榨乾願景。找人來處理大部分的瑣事，你可以獲得空間；有了空間，你的願景才能擴大；有了更偉大的願景，生活品質和收入才會飆升。

就像我們的朋友雅各一樣，他放棄了開車這件瑣事，隨之而來的是壓力驟降、注意力更集中，收入也增加了。你也可以，從投資「你需要的人」那一刻起。

你想要自由的思想還是禁錮的思想？

如果你只要做出「新增一名幫手」這項決策，而不必處理因考慮過多細節所造成的決策疲勞，你的生活將有什麼改變？你拖著不找幫手的時間越長，你的想法會越受限。

《成功者的互利方程式》

作者：丹．蘇利文（Dan Sullivan）, 班傑明．哈迪（Dr. Benjamin Hardy）

譯者：吳宜蓁

出版社：商業周刊

出版日期：2023/02/16

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