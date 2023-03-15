傳產業嘆「年輕人都不做」掀熱議 網揭1點：跑外送都比較好

許多傳統產業缺員工，打算招募新鮮人來傳承，不過日前有傳產老闆喊「年輕人都不來做傳統產業」，掀起網路討論，有人發文指出「很少8年級生會去傳產，因為辛苦且時間被綁住」，留言也曝「跑外送還比較高薪」。

日前一篇文章指出，傳統產業老闆納悶「為何現在年輕人都不來做傳產，不知道跑去做什麼工作，導致傳產缺工」，貼文曝光後，引發網友熱烈討論。有人在PTT回文表示「現在很少8年級生會去傳統產業，年輕人多半在當YouTuber、跑外送，因為傳產太辛苦了，且時間都被綁住，還有不合理的企業文化」。

對此，有些網友認同傳產太辛苦，指出「傳產文化真的不合理，會有學長學弟制」、「薪水開這麼低，只能請到猴子」、「猴子薪水能請到什麼人」、「2萬薪水真的太低了」、「工時又長，又一堆人老屁股在那邊，我們幹嘛要去？」、「跑外送就更高薪水了吧，會騎車能跑外送就高於4萬元，傳產能提供多好的職涯發展和退休規劃？」

但也有人反駁「每個年輕人都要月薪4萬元，問題是他們只值2萬元」、「說好的自由市場競爭呢？他們不做傳產，一堆人等著做」、「明明一堆人去應徵」、「外送要跑到（薪水）4萬的工時，等於是一般服務業加很多班吧，這樣根本不能比」。