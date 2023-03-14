快訊

把握好天氣！白天高溫可望飆破30度 1周連2波東北季風挾雨彈

傳明發布通緝！二膽失聯兵現況曝 陳玉珍坦言：陸方覺得棘手

大選後首位！澎湖6連霸議長涉貪 傍晚收押禁見

人資心酸！他揭主管「4大雷點」總出爾反爾嘆： 對不起面試者

聯合新聞網／ 綜合報導
有位身為人資的網友近期感嘆，對面試者感到抱歉。示意圖／ingimage
有位身為人資的網友近期感嘆，對面試者感到抱歉。示意圖／ingimage

每種工作都有不同心酸，近期有網友發文抱怨，身為公司人資，每天被缺人的單位主管交代邀約求職面試，但主管總是出爾反爾，導致難有新的員工加入，更大嘆「每天都覺得很對不起面試者」，貼文一出，許多人紛紛批評該公司「請不到人真的不意外」，還有人建議原PO「這種公司有機會也快逃」。

有網友在Dcard發文表示，「每天都覺得很對不起面試者」，說明公司不愛「自投」的求職者，會由相關部門主管親自挑選履歷，由原PO負責聯絡面試者，並表示從去年底開始，公司大約面試40至50位、實際到職0位，更指出近期業務主管急徵業務，但該主管總是「每天上午丟履歷來，請他們下午面試」、「特愛在職中、有經驗的」、「聯絡對方複試，卻又不給面試時間」、「雙方約定好面試時間，卻又反悔履歷不OK」，讓原PO相當無奈又氣憤。

許多人紛紛批評，「好不尊重人資這塊，這樣根本請不到對的人」、「請不到人真的不意外」、「這業務主管太扯，根本沒在尊重面試者」、「你公司不愛自投的人，那就不要刊登職缺，愛刊又愛浪費求職者的時間」、「真的是浪費別人時間欸」。

還有人勸原PO，「你要不要也準備一下跳槽其他公司，急著徵人但這個模式徵不到的話，感覺很快就會出問題倒閉」、「作為人資，這種公司你待得下去？」、「這種公司你有機會的話也快逃吧」；也有人指出「我倒覺得主動邀約的公司都不怎麼樣，你們公司這種操作方式會有人去才怪」、「有很多真的都是主管問題，但背鍋的往往是人資」。

求職 面試

延伸閱讀

隱身術太強！這張照片裡藏隻「蛙」 網友找到眼睛脫窗

公司便當「塞一隻大魚」只要45元 網卻不挺：寧願選肉燥

哭笑不得！他花2萬門票看3場中華隊 10歲兒光廁所就跑了26次

珍奶加什麼最讓人崩潰？ 網友舉「地獄級食材」：嘔嘔嘔嘔嘔

相關新聞

職場調查：逾九成女性表示職場有歧視 具備每週運動習慣

女人迷發布2020年至2023年疫情後台灣女性生活現況與期待調查結果，發現有高達94%受訪者表示「年齡差異」與「單身歧視」現象仍存在，近3成受訪者表示同工不同酬問題已連續三年未有顯著改善。

人資心酸！他揭主管「4大雷點」總出爾反爾嘆： 對不起面試者

每種工作都有不同心酸，近期有網友發文抱怨，身為公司人資，每天被缺人的單位主管交代邀約求職者面試，但主管總是出爾反爾，導致難有新的員工加入，更大嘆「每天都覺得很對不起面試者」，貼文一出，許多人紛紛批評該公司「請不到人真的不意外」，還有人建議原PO「這種公司有機會也快逃」。

張雨生演《淡水小鎮》催生出《姐妹》 她深受感動…不當女主角去管果陀

1988年成立的果陀今年邁入35年。在台灣，劇團能走過這麼多年，非常不容易，這其中有一位功臣——果陀執行長林靈玉。

薪資報酬、離家近、氛圍佳 新鮮人找工作三大考量

1111人力銀行調查指出，今年大學畢業生期待起薪33,308元、碩士畢業生則是期待42,975元，選擇正職工作的考量以薪...

淡江明天校園徵才 職缺4700個

新北勞工局明天起將與大專院校合辦8場校園就業博覽會，首場在淡江大學啟動，邀請94家廠商，提供超過4700個職缺，包括62...

徵貨車司機！月薪35K「保護警察安全」 過來人大讚爽缺：錢輕鬆賺

每個行業都有其薪資行情價碼，以及外人難以體會的甘苦。在新北市泰山區有人開出緩撞車駕駛職缺，月薪35K起跳，然而有不少人看完工作內容後，卻直呼是很安全的工作，根本爽缺。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦