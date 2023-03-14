人資心酸！他揭主管「4大雷點」總出爾反爾嘆： 對不起面試者

每種工作都有不同心酸，近期有網友發文抱怨，身為公司人資，每天被缺人的單位主管交代邀約求職者面試，但主管總是出爾反爾，導致難有新的員工加入，更大嘆「每天都覺得很對不起面試者」，貼文一出，許多人紛紛批評該公司「請不到人真的不意外」，還有人建議原PO「這種公司有機會也快逃」。

有網友在Dcard發文表示，「每天都覺得很對不起面試者」，說明公司不愛「自投」的求職者，會由相關部門主管親自挑選履歷，由原PO負責聯絡面試者，並表示從去年底開始，公司大約面試40至50位、實際到職0位，更指出近期業務主管急徵業務，但該主管總是「每天上午丟履歷來，請他們下午面試」、「特愛在職中、有經驗的」、「聯絡對方複試，卻又不給面試時間」、「雙方約定好面試時間，卻又反悔履歷不OK」，讓原PO相當無奈又氣憤。

許多人紛紛批評，「好不尊重人資這塊，這樣根本請不到對的人」、「請不到人真的不意外」、「這業務主管太扯，根本沒在尊重面試者」、「你公司不愛自投的人，那就不要刊登職缺，愛刊又愛浪費求職者的時間」、「真的是浪費別人時間欸」。

還有人勸原PO，「你要不要也準備一下跳槽其他公司，急著徵人但這個模式徵不到的話，感覺很快就會出問題倒閉」、「作為人資，這種公司你待得下去？」、「這種公司你有機會的話也快逃吧」；也有人指出「我倒覺得主動邀約的公司都不怎麼樣，你們公司這種操作方式會有人去才怪」、「有很多真的都是主管問題，但背鍋的往往是人資」。