職場調查：逾九成女性表示職場有歧視 具備每週運動習慣

3月8日為國際婦女節，全球主題為「#Embrace Equity 擁抱公平」，呼籲擁抱多元共融的價值觀。全台最大女力內容媒體社群女人迷發布2020年至 2023年疫情後台灣女性生活現況與期待調查結果，其中在職場方面，有高達94%受訪者表示「年齡差異」與「單身歧視」現象仍存在，使女性無法自在融入於職場。

而身為亞洲多元、公平和共融運動（DEI movement)）標竿領袖的女人迷也提供從個人到企業的解決方案，致力推動職場友善與生活永續，讓女性能夠無畏懼成就個人價值，創造正向改變。

職場歧視問題佔大宗，性平教育仍須關注

女人迷指出，調查結果發現女性在職場方面仍存在既有痼疾，包含職場歧視、同工不同酬以及晉升與後援系統不足等問題，其中職場共融問題為首要關注焦點，有94％受訪者表示年齡差異、單身歧視使女性在職場上顯得格格不入，且超過6成表示，職場仍出現年齡、性別、種族等歧視與偏見現象，其中也包含對於LGBTQ族群的友善包容度。

此外，職場性騷擾議題也不容忽視，根據衛福部統計，性騷擾申訴案件年年攀升，2021年整年有近 1,500 件，女人迷調查，至2022年仍有超過6成受訪者認為職場性騷擾是當務之急需要解決的社會議題。

7成女性表示家庭、職場兩頭燒，期待更多後援支持

除了職場歧視狀況，女性在職涯發展上也面臨阻礙，近3成受訪者表示同工不同酬問題自2020年已連續三年未有顯著改善，同時女性進入家庭後多需擔任照顧者角色，這也令其於職場中面臨升遷困難，在硬體與軟體雙面夾攻下，高達72%受訪者表示期待社會及家庭提供照顧支援系統，61％受訪者表示希望能夠獲得心理支持，減緩身為照顧者的焦慮壓力。

女性自我情緒覺察力提升，追求生活永續

疫情之後，在職場、家庭中轉換角色的壓力衝擊下，女性在自我情緒照顧有更多關注。

女人迷調查，九成女性用戶具備每週運動習慣，希望透過運動改善的不再僅是健康、體能等生理層面，更期待強化心理層面的紓壓鍛鍊，有高達六成受訪者擁有高度情緒覺察，期待能夠維持情緒穩定，其次則希望建立生活儀式感，顯見情緒照顧及自我能量復原在後疫情時代愈受女性關注，也更願意投資在自我照顧上，為生活永續鋪路。

本文由女人迷授權，原文連結請點女人迷公布 2022 年度女性職場調查結果！94％ 女性表示職場存有歧視，盼提升多元共融環境