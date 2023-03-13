徵貨車司機！月薪35K「保護警察安全」 過來人大讚爽缺：錢輕鬆賺

每個行業都有其薪資行情價碼，以及外人難以體會的甘苦。在新北市泰山區有人開出緩撞車駕駛職缺，月薪35K起跳，然而有不少人看完工作內容後，卻直呼是很安全的工作，根本爽缺。

一名網友在臉書社團「爆廢公社」分享一項職缺資訊，某公司誠徵「職業大貨車司機」，工作內容為開緩撞車在事故現場後方警戒，保護警察的安全，且無需搬貨，沒有任務在身時可在待命地點休息。工作時間為24小時輪班制，每個時段工時8小時，月休8天，薪資則是35000元的底薪起跳包含勞保、健保和勞退，讓原PO感慨「這麼危險的工作，薪水只有這樣，警察先生也很辛苦啦」。

徵才資訊曝光後，不少網友直呼根本就是一份爽缺，「危險？是車子當緩撞，又不是司機當緩撞」、「很安全好嗎」、「車子開到那邊，人就在旁邊待命，就可以了吧」、「十幾年前開過，真的很閒，一天兩千」、「這種都外包的，跟警察辛不辛苦關係不大啦」、「其實算輕鬆賺吧？沒任務時就待命休息，總比一堆爆肝工作強吧」、「這種很閒的吧，感覺上班八成時間都在待命」、「爽缺，適合沒經濟壓力的人做」。

有內行人指出，「我是職業貨車司機，也開過公車，以那個上班時間、休假天數跟強調不用搬貨，如果沒有經濟壓力，等退休我很願意去做」、「中南部有些大傳產輪三班環境又差工作又緊繃的，勞健保扣一扣搞不好三萬出頭而已」、「月休八、工時八小時，一堆人夢寐以求的工作，就看三班制是正三班還是輪三班了」。

不過有網友認為薪水給太低沒吸引力，且要有職業駕照才能應徵，「我有職業大客車（駕照），看到35000底薪起，完全沒慾望應徵」、「有大車駕照誰會去領3萬5，去的可能是70歲的大哥」、「薪資還含勞健保跟勞退，算起來32000左右而已」、「有大貨車牌照的才不會願意領這種薪水，難怪一直缺人」。