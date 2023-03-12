安靜離職過時…歐美年輕世代現在最火的「舒活」是什麼？

摘要 1. 躺平是對絕望現實的被動反擊，卻不是倦怠的有效解方，因此年輕人如今更嚮往主動反擊的「舒活」。在TikTok上，#softliving的觀看次數遠勝於安靜離職。 2. 對年輕世代而言，取得生活與工作平衡，是比賺錢更重要的成功目標，而「舒活」就是實踐它的方法。這指的是拒絕過度競爭與壓力，而是專注於快樂和當下。 3. 如何實行？生活上，有人花錢買快樂，或選擇愛自己；工作上，直接放棄討厭的工作，或專注於熱愛的工作；理財上，強調舒服存錢，讓快樂最大化、壓力最小化。

生活壓力大，心好累！歐美社群媒體上，正興起一股新潮流，不像「安靜離職」一樣消極，卻能讓你過上真正開心的生活。是什麼？

答案，是「舒活（soft living）」。

紐約一位千禧世代網紅菈德（Tay Ladd），在TikTok擁有超過6萬名粉絲。即使從事白領高薪的律師職位，但住在全球生活成本最貴的城市，她仍坦言，根本不認為自己有辦法退休。

不過，若點開菈德的帳號，卻發現她總是不惜在自己的愛犬身上花大錢。狗兒不僅享受寵物美容，還穿上比主人衣服還貴的絲巾與毛衣。重要的是，菈德為此感到開心，並在自我介紹寫著：「我工作，是為了讓我的狗輕鬆舒服生活。」

安靜離職不是倦怠解方！與其被動躺平，不如主動舒活

原來，一昧追求FIRE運動（財富自由、提早退休）與「奮鬥文化」讓生活太緊繃，繼被動的「安靜離職」之後，歐美Z世代與千禧世代，找到了另一種溫柔而堅定的主動反擊方式——「舒活」，指拒絕過度競爭帶來的壓力與焦慮，而是專注於快樂和當下。

在TikTok上，相較安靜離職（#quietquitting）的標籤擁有約5億觀看次數，舒活（#softliving）已經超過百億次，舒活人生（#softlife）也達逾7億，顯示年輕世代如今更嚮往這種正向生活態度。

根據美國金融軟體公司Intuit今年1月公布的報告顯示，美國Z世代有近4分之3，認為當前的經濟環境，讓他們對設定長期目標猶豫不決；也有3分之2不確定是否將能擁有足夠錢退休，兩個比率都遠高於大眾平均。

不過，雖然生活成本高漲，讓年輕人覺得財富自由越來越渺茫，但疫情讓心理健康的重要性一躍而上。因此，躺平固然是對絕望現實的反擊，大家卻開始發現這不是解決倦怠的最有效解方，還恐怕因此降低生產力。

「我還是努力上班，但我更在意把時間留給對我而言重要的事情。」菈德表示。取得生活與工作平衡，是比賺錢更重要的成功目標，而「舒活」，就是實踐它的方法。

工作與生活最佳平衡：快樂最大化、壓力最小化

點開社群媒體的關鍵字標籤，大家都如何行銷自己的舒活之道？

可以看見，生活上，有些人喜歡分享美食、高級度假、買汽車或服裝等奢侈物，把錢變成想要的樣子；比起花錢買快樂，另一派則注重愛自己（self-care），透過自我肯定、散步、與朋友聊天、設定界線、健康飲食等，保持身心愉快。

工作上，這也不像安靜辭職只做最低限度的努力，並非反工作，而是直接放棄討厭、有害的工作，或埋首於真正熱愛的工作；同時利用上述方法，讓快樂最大化、壓力最小化。如菈德分享上班之前的早晨，必做的事情有護膚、吃早餐、做皮拉提斯。

不只生活與工作，財經新聞網站MoneyWise補充，「舒活」的態度還適用於理財——舒服存錢。

「不要有太積極存錢的壓力，不要一直覺得落後財務目標，不要完全花光積蓄，不要跟別人比較，」擁有國際理財規劃顧問證照（CFP）的卡絲特羅（Brittney Castro）解釋，藉由評估預算、審查收入與開支，來擬定簡單理財計畫。

「盡力落實計畫，然後就可以OK的說：『雖然我還沒為財務緩衝、退休、房屋預付款存夠錢，但我還是要撥出一些錢，花在我喜歡的地方。』明年，同樣再努力上班賺錢。」

以菈德為例，雖然她堅持住在租金高昂的公寓，但具備存錢與投資習慣，既不嚮往、也不花錢在奢侈旅遊。

即使「舒活」無法讓生活壓力就此一掃而空，卻能幫助人們在工作與生活之間取得最大平衡，不論是創造消費需求，或是亟欲留才的Z世代雇主，都值得思索舒活今後的發展空間。

資料來源：MoneyWise、The Everygirl

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