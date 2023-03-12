待台積電「每天準時下班」！他因1理由想轉調 前輩狂搖頭

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聯合新聞網／ 綜合報導
原PO目前在南科擔任產線工程師，而且部門氣氛很好。 示意圖／聯合報系資料照片
原PO目前在南科擔任產線工程師，而且部門氣氛很好。 示意圖／聯合報系資料照片

台積電在台灣有數個廠區，而一名在南科工作的產線工程師表示，自己看到老家的高雄廠在徵人很心動，再加上想在今年買房，所以開始分析兩邊利弊，「各位會覺得在南科穩穩待就好，還是衝一發回高雄呢？」

日前一名網友在PTT上以「該轉調回高雄嗎？」為題發文，原PO透露目前在南科台積電擔任產線工程師，入職1.5年，但最近看到老家高雄廠在徵人很心動，公司也希望大家勇於任事，再加上想要今年購入新房，所以才會猶豫是否要回高雄。

原PO表示現在待的部門氣氛很不錯，學長也很願意教導新人，「而且常日班6:30可以離開公司是常態」。原PO提到近期在看新市和善化的房子，發現這種價格都可以買高雄蛋黃區的建案，但回高雄的風險就在於不清楚部門風氣，以及新廠的實際工作是什麼，「各位會覺得在南科穩穩待就好，還是衝一發回高雄呢？」

貼文底下吸引大量回應，不少前輩紛紛表示，「雖然我不在台積電，但好單位是大於很多東西」、「我是覺得好的部門可遇不可求」、「氣氛好還跑…台積電抽到爛單位機率大於8成」、「遇到好老闆的唯一原則就是不要亂跑」、「我至少十幾個台積電朋友，跟我說過部門氣氛好的一個都沒有」、「錢是要賺長久的，好單位可以讓你賺很久」。

也有網友提到，「我會選高雄，台南跟高雄的環境完全不能比」、「高雄的未來性比較好」、「高雄廠地點超讚，還有捷運，能買房的地點更多」、「綜合考量看起來明顯是高雄>台南」、「你家在高雄就是回高雄，哪需要想」、「當然轉，生活機能差太多」、「雖然很多人對南部交通有意見，但高雄和台南完全不在同一個檔次」。

還有網友建議，「買高雄房，繼續待善化沒衝突」、「先買高雄房，之後高雄廠穩定後，再打聽好單位轉去」、「台南高雄又不遠，買高雄開車上下班啊，又不是新竹高雄這種超級遠的」、「不一定要買善化新市，再往外圍看一點」、「先買在高雄，晚點再轉調回去吧」、「想買就先買呀，又不虧」、「先不要去，但房子先買高雄」。

台積電 南科 台南 PTT

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