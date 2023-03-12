新北巿府與科大合作 推出旅館客房服務丙級證照輔導班

新北市府職業訓練中心為因應旅宿業缺工問題，與宏國德霖科技大學合作，推出「旅館客房服務丙級證照輔導班」，4月15日開課，內容包括鋪床作業實務、清潔實務、房務客房服務、流程管理等，並輔導學員考取證照。報名期限至4月6日止，歡迎把握機會報名。

職訓中心說明，「旅館客房服務丙級證照輔導班」課程是與宏國德霖科技大學合作辦理，借重學校在餐旅管理的師資團隊以及與國際知名飯店的合作經驗，培訓與產業無縫接軌的客房服務人才。

職訓中心指出，此次課程也邀請「台北新板希爾頓酒店」的專業業師親自授課，在專業師資及業界導師帶領下，以貼近實務需求的訓練，加上大量的實作課程，讓參訓學員技能滿點，成為旅宿產業即戰力。

勞工局長陳瑞嘉表示，隨疫情趨緩、國境解封，旅遊市場逐漸回溫。為緩解觀光旅宿業的缺工困境，職訓中心藉由開設旅館客房服務課程，提供專業的訓練機會，以期培養更多新血投入房務相關工作，同時也協助現職房務人員提升專業能力，並舒緩旅宿業缺工的情況。

勞工局補充，「旅館客房服務丙級證照輔導班」訓練期間自4月15日至6月24日，即日起受理報名至4月6日截止。